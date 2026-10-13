Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công hạ tầng năng lượng, Nga hoài nghi đề xuất ngừng bắn 60 ngày

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Ukraine tuyên bố sẵn sàng tham gia thỏa thuận ngừng tấn công lẫn nhau nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng với Nga, theo đề xuất được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Tuy nhiên, Kyiv bày tỏ nghi ngờ về khả năng Moscow thực hiện cam kết. Trong khi đó, Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn kéo dài 60 ngày của Ukraine nhằm tạo điều kiện tổ chức bầu cử, khiến triển vọng giảm leo thang xung đột tiếp tục chưa rõ ràng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/10 cho biết Moscow và Kyiv vẫn duy trì liên lạc về khả năng ngừng tấn công hạ tầng năng lượng, song chưa công bố thông tin cụ thể về tiến triển đàm phán. Liên quan đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về lệnh ngừng bắn 60 ngày để tổ chức bầu cử, ông Peskov cho rằng khoảng thời gian này không nhằm phục vụ việc bỏ phiếu mà để Ukraine tập hợp lại lực lượng, khắc phục tổn thất và tiếp tục chiến đấu. Theo ông, nếu Kyiv thực sự muốn tổ chức bầu cử, Nga sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công trong ngày diễn ra bỏ phiếu.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Nga đồng ý ngừng bắn trong 60 ngày. Kyiv cho rằng khoảng thời gian này cần thiết để tiến hành vận động tranh cử và tổ chức bỏ phiếu trong điều kiện an ninh được bảo đảm.

Trong khi đó, Tổng thống Trump được cho là đã yêu cầu ông Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga, đồng thời đưa ra cảnh báo về những hệ quả chính trị đối với nhà lãnh đạo Ukraine nếu Kyiv không chấp thuận. Những diễn biến này cho thấy nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận giữa các bên vẫn gặp nhiều trở ngại, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục làm gia tăng quan ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Về phía Liên minh châu Âu (EU), Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho rằng phương Tây cần theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn hơn với Nga, thay vì nhượng bộ trong bối cảnh hiện nay. Bà nhấn mạnh cần gia tăng sức ép đối với Moscow nhằm chấm dứt cuộc xung đột và những hành động gây gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Bà Kallas cũng đề cập các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga, cho rằng việc duy trì sức ép là cần thiết để thúc đẩy một giải pháp lâu dài. Liên quan thông báo của Tổng thống Trump về thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga - Ukraine, bà cho biết EU hoan nghênh nếu thỏa thuận được triển khai trên thực tế, song nhấn mạnh hiện chưa có đủ cơ sở để xác nhận Nga sẽ tuân thủ cam kết.

Trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục đưa ra những lập trường khác biệt, việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực và được thực hiện nghiêm túc vẫn là thách thức lớn. Nếu được triển khai, thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng có thể góp phần hạn chế thiệt hại đối với các cơ sở thiết yếu và giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đặc biệt khi mùa lạnh đang đến gần.

Thanh Hằng