Thời sự

UBND tỉnh Thanh Hóa gặp mặt cán bộ hưu trí qua các thời kỳ

Đỗ Đức
Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chiều 9/2, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí công tác tại cơ quan UBND tỉnh qua các thời kỳ. Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của cán bộ hưu trí cơ quan UBND tỉnh qua các thời kỳ. Đồng chí cũng vui mừng thông tin tới đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí khẳng định những kết quả toàn diện của tỉnh đạt được trong năm 2025 có sự đóng góp, kế thừa, phát triển từ thành quả của các thế hệ cán bộ chủ chốt đi trước, đặc biệt là tinh thần, truyền thống đoàn kết của Đảng bộ tỉnh đang tiếp tục được phát huy.

Cán bộ hưu trí cơ quan UBND tỉnh tham dự buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cũng thông tin đến cán bộ hưu trí cơ quan UBND tỉnh về những định hướng lớn, nhiệm vụ trong tâm của tỉnh trong năm 2026. Đồng thời bày tỏ mong muốn UBND tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Cán bộ hưu trí cơ quan UBND tỉnh tham dự buổi gặp mặt.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc - Tết Bính Ngọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ hưu trí cơ quan UBND tỉnh qua các thời kỳ sức khỏe, hạnh phúc và thành công, năm mới an khang, thịnh vượng.

Đồng chí Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cán bộ hưu trí cơ quan UBND tỉnh tham dự buổi gặp mặt.

Trong không khí ấm áp, thân tình, các đại biểu bày tỏ lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian quan tâm tổ chức buổi gặp mặt, động viên tạo thêm sự gắn kết các thế hệ cán bộ hưu trí. Đồng thời chia sẻ về tình hình đời sống, sức khỏe, ôn lại kỷ niệm tốt đẹp của những ngày còn công tác tại UBND tỉnh...

Đỗ Đức

