UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo duy trì hoạt động CLB Đông Á Thanh Hóa

Liên quan đến việc ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt khẩn cấp để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản trả lời Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chuyển giao công tác quản lý CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

CLB Đông Á Thanh Hóa đang có khởi đầu không như ý ở V.League 2025/2026.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng giao Sở VH,TT&DL chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo CLB và Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á tiếp tục duy trì, tổ chức tập luyện, thi đấu cho các đội bóng trẻ và đội 1, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của Ban Tổ chức V.League 2025/2026.

Trước đó, trong Tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở VH,TT&DL đề nghị giao Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa trước mắt tiếp nhận, quản lý và điều hành CLB, đồng thời tham mưu tỉnh mời gọi các doanh nghiệp đủ năng lực tham gia quản lý, đảm bảo hoạt động lâu dài của đội bóng theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Tự – Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa cho biết, quan điểm của lãnh đạo tỉnh là “trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn quyết tâm duy trì CLB, bởi đây là đội bóng của tỉnh chứ không của riêng ai”. Ông cũng thông tin, đại diện gia đình ông Cao Tiến Đoan đã cam kết ủng hộ, tạo điều kiện để đội bóng tiếp tục duy trì tập luyện và thi đấu ổn định.

Trong gần 5 năm gắn bó với Tập đoàn Đông Á, CLB Thanh Hóa đã giành 2 Cúp Quốc gia (2023, 2023/2024) và 1 Siêu cúp Quốc gia (2023) – những thành tích ấn tượng trong lịch sử bóng đá xứ Thanh.

Tuy nhiên, ở mùa giải 2025/2026, đội bóng đang khởi đầu không như ý khi mới giành 1 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên. Hiện V.League 2025/2026 đang tạm nghỉ để nhường lịch cho các ĐTQG tập trung trong dịp FIFA Days tháng 9.

Ngày 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, trú tại TP Sầm Sơn), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á, đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

