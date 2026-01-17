U23 Việt Nam hạ gục UAE để tiến vào bán kết; Man City gây sốc khi chiêu mộ Marc Guehi

U23 Việt Nam hạ gục UAE sau 120 phút để tiến vào bán kết

Đêm 16/1, U23 Việt Nam đã viết tiếp trang sử mới tại giải U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút rượt đuổi kịch tính.

U23 UAE có lợi thế về thể hình, thể lực so với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Lê Phát mở tỷ số ở phút 39 trước khi UAE gỡ hòa. Sang hiệp hai, Đình Bắc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, nhưng đối thủ một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước ngoặt đến trong hiệp phụ thứ nhất, tận dụng ưu thế thể lực vượt trội, Minh Phúc đã ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 101, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho “Những chiến binh Sao vàng”.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng sau khi Đình Bắc ghi bàn (Ảnh: AFC).

Phát biểu sau trận, HLV Kim Sang-sik đầy tự hào khẳng định chiến thắng đến từ việc ông đã “đọc vị” được sự suy giảm thể lực của đối thủ để chỉ đạo các học trò dâng cao tấn công. Vượt qua cửa ải UAE, U23 Việt Nam hiên ngang bước vào bán kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Uzbekistan và Trung Quốc.

HLV Kim tự tin tuyên bố đội bóng đã sẵn sàng đánh bại bất cứ đối thủ nào để tái lập kỳ tích Thường Châu.

U23 Nhật Bản nhọc nhằn hạ Jordan trên chấm luân lưu để vào bán kết

Trận tứ kết đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026 giữa Nhật Bản và Jordan đã diễn ra vô cùng kịch tính và khó khăn cho đại diện xứ sở mặt trời mọc.

Dù được đánh giá cao hơn, U23 Nhật Bản bất ngờ bị thủng lưới trước ở phút 30 sau siêu phẩm sút xa của Ali Azaizeh . Phải sang đầu hiệp hai, Furuya mới kịp thời tỏa sáng để mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản.

U23 Nhật Bản là đội giành chiến thắng chung cuộc (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút thi đấu căng thẳng bao gồm cả hai hiệp phụ mà không có thêm bàn thắng, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Với bản lĩnh và sự chính xác hơn, U23 Nhật Bản đã giành chiến thắng 4-2, chính thức trở thành đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào bán kết.

Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Australia và Hàn Quốc.

Bóng đá Malaysia đứng trước nguy cơ bị FIFA đình chỉ vì bê bối làm giả hồ sơ

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất lịch sử sau vụ làm giả giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch. Dù đã kiện lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), FAM vẫn có nguy cơ bị FIFA đình chỉ hoạt động, điều sẽ khiến các đội tuyển và câu lạc bộ nước này bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu. Ảnh: NST

Để cứu vãn tình hình và lấy lại lòng tin từ FIFA, toàn bộ Ban chấp hành FAM đang xem xét phương án từ chức tập thể để tổ chức bầu cử mới và tái cơ cấu toàn diện hệ thống quản trị.

Trước đó, FIFA đã phạt FAM hơn 430.000 USD và cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ liên quan. Đây là bài học đắt giá về tính minh bạch trong bóng đá khu vực.

Man City gây sốc khi chiêu mộ Marc Guehi với giá “hời”

Manchester City vừa hoàn tất thương vụ chiêu mộ trung vệ MarcGuehi từ Crystal Palace với mức giá bất ngờ chỉ 20 triệu bảng. Sở dĩ Man City có được cái giá “rẻ mạt” cho ngôi sao 25 tuổi là do hợp đồng của anh chỉ còn 4 tháng và Palace buộc phải bán gấp để tránh mất trắng.

Man City chiêu mộ thành công Marc Guehi với giá rẻ mạt.

Trung vệ tuyển Anh dự kiến sẽ ký hợp đồng dài hạn đến tháng 6/2031 với đội bóng chủ sân Etihad.

Việc đẩy nhanh thương vụ này xuất phát từ khủng hoảng hàng thủ của Man City khi cả Gvardiol và Ruben Dias đều dính chấn thương.

Sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn của Guehi tại Premier League được kỳ vọng sẽ giúp Pep Guardiola ổn định lại hệ thống phòng ngự trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

