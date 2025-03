TYM Thanh Hóa thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Với sứ mệnh “Cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua hỗ trợ tín dụng và tiết kiệm, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ”, thời gian qua, Tổ chức Tài chính vi mô tình thương (TYM) Thanh Hóa đã bắc “nhịp cầu” phát triển kinh tế bền vững cho phụ nữ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn có TYM hoạt động.

Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn TYM Thanh Hóa trao quà hỗ trợ “Mẹ đỡ đầu” cho cháu Phạm Thị Ngọc Trâm, ở thôn Phú Đa, xã Quảng Đức (Quảng Xương).

Theo chân cán bộ TYM Thanh Hóa, chúng tôi về thôn Phú Đa, xã Quảng Đức (Quảng Xương) để trao phần quà “Mẹ đỡ đầu” cho cháu Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh năm 2008. Gặp chúng tôi, chị Phạm Thị Hương - mẹ cháu Trâm và cũng là thành viên cụm 44, TYM Thanh Hóa, chia sẻ: Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm do mắc bệnh nan y, bản thân chị lại đau ốm thường xuyên; gia đình lại đang có khoản nợ do làm nhà và tiền vay mượn chữa bệnh cho chồng. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn, song Trâm luôn nỗ lực học tập nên nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. “Cháu Trâm được TYM nhận đỡ đầu từ năm 2022, vào dịp năm học mới, các cán bộ TYM đến nhà trao quà, động viên cháu cố gắng học tập. Mẹ con tôi cảm ơn sâu sắc đến hội LHPN các cấp, đặc biệt cảm ơn TYM Thanh Hóa nhiều năm luôn đồng hành, hỗ trợ nguồn vốn vay để tôi đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nuôi các con ăn học”.

Nhận số tiền “Mẹ đỡ đầu” trị giá 3,6 triệu đồng và 10kg gạo, cháu Trâm chia sẻ "Từ nguồn hỗ trợ này đã giúp cho cháu được học tập tốt hơn. Cháu sẽ tiếp tục chăm chỉ học tập để không phụ công của các chú, các cô TYM Thanh Hóa".

Cùng chung niềm vui như mẹ con nhà chị Hương, chị Trần Thị Nhi, sinh năm 1970, ở thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long (Quảng Xương) được TYM Thanh Hóa hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương”. Chị Nhi là thành viên tham gia TYM từ năm 2010, tại cụm 48 thôn Xuân Tiến. Gia đình chị Nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng bỏ đi đã hơn 10 năm, gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai chị. Ngôi nhà của chị Nhi đã bị xuống cấp, dột nát nhưng không có tiền để sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, các thành viên trong cụm tình thương thôn Xuân Tiến đã đề nghị và được TYM Thanh Hóa hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà ở. Sau gần 2 tháng khởi công, ngôi nhà đã được khánh thành với diện tích 40m2, có công trình phụ khép kín, với tổng kinh phí xây dựng 90 triệu đồng. Chị Nhi chia sẻ: "Được TYM hỗ trợ kinh phí xây dựng là động lực để tôi vay mượn thêm để xây nhà mới. Từ nay, tôi yên tâm làm ăn, cố gắng vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, tích góp để trả nợ và thoát nghèo”.

Ông Nguyễn Như Diễn, Giám đốc đại diện TYM Thanh Hóa, cho biết: Công tác an sinh xã hội là chủ trương, nhiệm vụ lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Do vậy, nhiều năm qua, TYM Thanh Hóa luôn thể hiện trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn này. Hàng năm, TYM Thanh Hóa luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện trong lĩnh vực giáo dục, xây “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo là thành viên của TYM và hội viên hội phụ nữ ngoài TYM, hỗ trợ các trạm y tế, XDNTM, trao quà các gia đình thành viên khó khăn, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, học bổng cho con thành viên nghèo vượt khó... Cán bộ, viên chức và người lao động TYM Thanh Hóa đã tích cực đóng góp ngày lương ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo,... với mong muốn phát huy tinh thần sẻ chia, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái”, những giá trị nhân văn của dân tộc, cùng chia sẻ với cộng đồng.

Trong 4 năm qua, TYM Thanh Hóa đã hỗ trợ xây dựng và trao được 11 ngôi nhà “Mái ấm tình thương”, với số tiền 440 triệu đồng cho 2 hội viên phụ nữ và 9 thành viên TYM; hỗ trợ tiền cho 19 đơn vị XDNTM, với tổng số tiền hơn 304 triệu đồng; trao 365 suất học bổng cho con thành viên nghèo vượt khó, học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện, với số tiền 365 triệu đồng; trao 416 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ nhân ngày 27/7 với số tiền 232 triệu đồng; phối hợp với Hội LHPN TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương, Nông Cống tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nhân dịp 20/10 với tổng số tiền gần 60 triệu đồng và tặng quà “Ấm áp cùng TYM” với số tiền hơn 32,2 triệu đồng. Hỗ trợ gia đình khách hàng gặp rủi ro do hỏa hoạn tại huyện Quảng Xương với số tiền 7 triệu đồng; Quỹ Bảo hiểm vi mô của Hội LHPN Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm tương trợ vốn vay cho 29 thành viên TYM Thanh Hóa không may qua đời, với số tiền lên tới 1,142 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2024, TYM Thanh Hóa đã tổ chức trao 74 suất quà cho các gia đình khách hàng gặp khó khăn, gia đình chính sách, học bổng cho con thành viên nghèo vượt khó, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 27/7 với tổng ngân sách hơn 114 triệu đồng.Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho 2 trường hợp tại huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn, với số tiền hơn 7 triệu đồng do cán bộ TYM tự đóng góp thực hiện theo chương trình của Trung ương Hội triển khai...

Việc phát huy vai trò là “cầu nối” để các công trình an sinh xã hội ngày càng được xây dựng nhiều hơn đã thể hiện được sự quan tâm, chăm lo của TYM Thanh Hóa đối với cộng đồng, góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo trong hội viên hội LHPN ở cơ sở và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn có TYM hoạt động.

Bài và ảnh: Tiến Đông