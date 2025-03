Tiếp sức phát triển doanh nghiệp trẻ

Với mục tiêu thành lập mới 3.000 doanh nghiệp (DN) trong năm 2025, Thanh Hóa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiếp sức cho cộng đồng khởi nghiệp. Từ tỉnh đến cơ sở đang tập trung nỗ lực từ cải cách thủ tục, hỗ trợ vốn đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cởi mở, từng bước khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Sản xuất thực phẩm tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hồng Hoa Organic Care.

Theo số liệu của Sở Tài chính, trong 2 tháng đầu năm toàn tỉnh có 369 DN mới được thành lập, tăng 12,3% so với cùng kỳ, đưa Thanh Hóa đứng thứ 5 cả nước. Đáng chú ý, có 18/26 địa phương có số DN thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự chuyển biến rõ nét về cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Một số huyện có tỷ lệ thành lập DN tăng cao “đột biến” so với năm 2024 như: Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Quảng Xương... Số lượng DN thành lập mới trải đều ở 17/17 lĩnh vực ngành nghề, trong đó một số lĩnh vực chiếm tỷ lệ lớn như: Giáo dục và đào tạo có 94 DN mới (chiếm 25,5%); bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với 82 DN (chiếm 22,2%); công nghiệp chế biến, chế tạo có 59 DN (chiếm 16%); xây dựng có 54 DN (chiếm 14,6%).

Là đô thị trung tâm của tỉnh, nơi tập trung đông doanh nhân, trí thức trẻ và các nguồn lực kinh tế - xã hội lớn, TP Thanh Hóa được giao chỉ tiêu phát triển DN mới cao nhất tỉnh, với 1.550 DN trong năm 2025. Xác định đây không chỉ là chỉ tiêu hành chính, mà còn là trách nhiệm tiên phong trong tạo lập môi trường khởi nghiệp hiện đại, năng động, thành phố đã sớm ban hành kế hoạch về chỉ tiêu định hướng; đồng thời chỉ đạo tập trung 3 mũi nhọn: Thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ khởi nghiệp, trực tiếp làm việc tại Trung tâm Hành chính công nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, tư vấn tận nơi cho DN; phối hợp với Hiệp hội DN TP Thanh Hóa tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, kết nối nhằm tạo không gian để các doanh nhân trẻ chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng, kêu gọi đầu tư và tiếp cận nguồn vốn. Đặc biệt, cộng đồng DN TP Thanh Hóa đã đẩy mạnh truyền thông khởi nghiệp đa nền tảng, đưa câu chuyện doanh nhân tiêu biểu thành động lực lan tỏa trong cộng đồng. Nhờ loạt giải pháp quyết liệt, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2025 TP Thanh Hóa đã có 144 DN mới, tăng 37,1% so với cùng kỳ.

Nhiều năm gần đây, cùng với thu hút DN mới khởi nghiệp, huyện Thiệu Hóa cũng được đánh giá là đơn vị tiên phong chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN. Năm 2025, UBND huyện tiếp tục giao trách nhiệm cụ thể cho các xã, thị trấn, trực tiếp vận động, tư vấn cho từng hộ kinh doanh đủ điều kiện. Bên cạnh đó, huyện còn miễn phí hoàn toàn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi, đồng thời cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ kê khai thuế, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký hóa đơn điện tử... Theo đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa, với mục tiêu phát triển DN, tạo động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cùng với phát triển DN mới, Thiệu Hóa đang quyết tâm kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, “dọn đường” cho DN đầu tư, phát triển thuận lợi. Địa phương đặc biệt chú trọng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án được chấp thuận, địa phương đã thực hiện công khai các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị... để làm cơ sở giới thiệu, quảng bá, thu hút, kêu gọi đầu tư; trong đó ưu tiên các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Đến nay, Thiệu Hóa đã có gần 800 DN đăng ký kinh doanh, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực giày da, may mặc, xây dựng, kinh doanh, vận tải khách, thương mại, dịch vụ, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao...

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ tối đa cho phong trào khởi nghiệp lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở, Ban Chỉ đạo phát triển DN tỉnh đã tăng cường chỉ đạo với các mục tiêu: Rút ngắn thời gian đăng ký DN xuống dưới 2 ngày làm việc; 100% hồ sơ được giải quyết trực tuyến mức độ 4; tăng cường kết nối vốn, triển khai quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề về quản trị DN, tài chính, pháp lý, quản lý rủi ro. Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường công khai minh bạch thông tin quy hoạch, quỹ đất sản xuất, chính sách ưu đãi... giúp DN chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn.

Dây chuyền sản xuất gạo công nghệ cao, tiêu chuẩn xuất khẩu tại Công ty CP Đầu tư phát triển Vinagreen (Triệu Sơn).

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo phát triển DN tỉnh chỉ đạo các địa phương quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho DN; nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ cho các DN phục hồi, đẩy mạnh sản xuất; chủ động, tích cực kêu gọi thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải quyết việc làm, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng DN...

Chủ tịch Hiệp hội DN TP Thanh Hóa Nguyễn Văn Thành cho rằng: "Tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ đang rất mạnh mẽ. Các bạn không chỉ dám nghĩ, dám làm, mà còn nhanh nhạy với các xu hướng mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... Đây là lực lượng tiềm năng rất đáng kỳ vọng". Tuy nhiên, cũng theo ông Thành, khởi nghiệp vẫn còn nhiều thách thức, vấn đề vốn vẫn là rào cản lớn nhất. DN trẻ phần lớn không có tài sản bảo đảm, trong khi quy trình thẩm định vay vốn ngân hàng còn rất khắt khe. Bên cạnh đó, không ít DN mới gặp khó về thủ tục thuế, bảo hiểm xã hội, môi trường, lao động...

Để tiếp sức cho cộng đồng khởi nghiệp, ông Thành kiến nghị các ngân hàng tiếp tục mở rộng các gói tín dụng khởi nghiệp ưu đãi, đơn giản hóa điều kiện vay. Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh các chương trình đào tạo, tư vấn đồng hành theo sát DN ít nhất trong 2 năm đầu. Mong muốn tỉnh sớm hình thành câu lạc bộ kết nối khởi nghiệp cấp tỉnh, làm cầu nối giữa DN mới với các DN lớn để cùng chia sẻ cơ hội và rủi ro.

Với sự đồng hành quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng DN mới ở Thanh Hóa đang có nhiều cơ hội bứt phá. Mục tiêu thành lập mới 3.000 DN năm 2025 kỳ vọng không chỉ là con số khô khan, mà là minh chứng sống động cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, đồng thời khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của xứ Thanh trên bản đồ khởi nghiệp.

Bài và ảnh: Tùng Lâm