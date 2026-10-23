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Tỷ lệ người Việt Nam tập luyện thể thao thường xuyên ngày càng tăng

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Tỷ lệ người dân Việt Nam tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng từ 34,4% năm 2020 lên 38,2% năm 2025. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có trên 42% dân số tham gia tập luyện thường xuyên.

Tỷ lệ người Việt Nam tập luyện thể thao thường xuyên ngày càng tăng

Tỷ lệ người dân Việt Nam tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng từ 34,4% năm 2020 lên 38,2% năm 2025. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có trên 42% dân số tham gia tập luyện thường xuyên.

Tỷ lệ người Việt Nam tập luyện thể thao thường xuyên ngày càng tăng

Tỷ lệ người dân Việt Nam tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng từ 34,4% năm 2020 lên 38,2% năm 2025. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có trên 42% dân số tham gia tập luyện thường xuyên.

Tỷ lệ người Việt Nam tập luyện thể thao thường xuyên ngày càng tăng

Việc nâng cao thể lực, sức khỏe không chỉ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí và nghị lực./.

Theo TTXVN

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