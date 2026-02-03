Tuyên dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm, Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X - năm 2025, cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sự kiện do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng Lê Minh Hưng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự buổi lễ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và địa phương, 96 Bí thư chi bộ xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước, các tác giả, đại diện nhóm tác giả có tác phẩm được trao giải Búa liềm vàng lần thứ X.

Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là “pháo lệnh” truyền cảm hứng, là “trống trận” cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong thành tựu đáng tự hào của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, có sự đóng góp trực tiếp, bền bỉ và hết sức quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, của từng chi bộ, từng đảng viên và đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ - những người giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi gần dân nhất, sát thực tiễn nhất.

Các bí thư chi bộ có vai trò vừa là “hạt nhân chính trị” trong lãnh đạo, định hướng chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, vừa là “kiến trúc sư” trong tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, cũng đồng thời là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng Dân. Uy tín và sức thuyết phục của mỗi bí thư chi bộ đối với các đảng viên và quần chúng nhân dân có được từ sự nêu gương, tiên phong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

"Việc lần đầu tiên Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, từ chi bộ - nơi trực tiếp triển khai và kiểm nghiệm hiệu quả mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng. Lễ tuyên dương không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ mà còn là thông điệp mạnh mẽ về việc đặt trọng tâm xây dựng Đảng từ gốc rễ, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và động lực phấn đấu trong toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư nêu rõ.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, Tổng Bí thư khẳng định, công tác thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Giải Búa liềm vàng được tổ chức liên tục trong 10 năm qua là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, đổi mới sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong việc nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc ngày càng có nhiều tác phẩm đã phát hiện, đề cập tới những bất cập, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vấn đề bức xúc, những “điểm nghẽn” hiện nay và tìm lời giải đáp, tăng cường tính phản biện, tính chiến đấu, tính xây dựng... Nhiều tác phẩm đã thu hút sự quan tâm của công chúng và góp phần gợi mở, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển; lan tỏa rộng rãi các chủ trương lớn của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đúng, hành động đúng.

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

"Đội ngũ những người làm báo cách mạng đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò truyền bá tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, thúc đẩy niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân. Những đóng góp ấy là thành quả lao động sáng tạo, là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về tư duy, kỹ năng, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm xã hội của đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam, phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, chung sức của cả đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ trong toàn Đảng, đội ngũ báo chí cả nước thời gian qua; đồng thời, nhiệt liệt chúc mừng 96 đồng chí bí thư chi bộ xuất sắc được tuyên dương và các tác giả, tác phẩm được trao giải Búa liềm vàng lần thứ X cùng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của giải báo chí về xây dựng Đảng lần này.

Từ năm 2026, Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm. Để hoạt động tuyên dương phát huy ý nghĩa, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ. Chú trọng tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Từng đồng chí bí thư chi bộ phải đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hành động, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIV. Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là “pháo lệnh” truyền cảm hứng, là “trống trận” cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các tác phẩm báo chí, nhất là các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng cần hiện đại và sáng tạo, phù hợp với sự phát triển thông tin trong kỷ nguyên số, phải là những minh chứng sống động, thể hiện quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới, góp phần để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Tuyên dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc và vinh danh 82 tác phẩm báo chí đoạt Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm, trong đó có 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm tham dự Giải tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và phủ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hầu hết các tác phẩm đã bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và đất nước, như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về tình hình, kết quả đổi mới sáng tạo và quyết tâm hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị tạo sự bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2025, năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2020-2025.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng lần thứ X trình bày báo cáo về chương trình buổi lễ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhiều tác phẩm đã đi sâu phản ánh vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đó là tình hình, kết quả qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhất là việc thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở gắn với sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ; việc tích cực, chủ động chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm đã phát hiện, chỉ ra những bất cập, hạn chế, những “điểm nghẽn” trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và trong thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một số tác phẩm đề cập tới những vấn đề bức xúc hiện nay, có tính phản biện xã hội, chiến đấu cao...

Sau khi Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết chiến lược để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đã có nhiều cơ quan báo chí định hướng cho phóng viên tập trung sáng tác tác phẩm báo chí xung quanh những vấn đề này, nhất là những vấn đề như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất-kinh doanh, ứng dụng chuyển đổi số vào công tác đảng và hoạt động của hệ thống chính trị...

Trao giải C cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2025 là đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng như: Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc triển khai thực hiện một số quan điểm chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; về chống lãng phí; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tổng kết 40 năm đổi mới, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...

Từ 138 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng chung khảo với tinh thần công tâm, khách quan, dân chủ, lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định trao 6 Giải A, 13 Giải B, 18 Giải C, 10 giải chuyên đề và 35 Giải Khuyến khích. Cơ quan Thường trực Giải trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định khen thưởng 15 tập thể là các Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ban Tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng ở địa phương, đơn vị.

6 giải A được trao cho các tác phẩm: Đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn - vì sao bổ nhiệm... vẫn sai? của nhóm tác giả Báo Quân đội nhân dân; Dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của nhóm tác giả Báo Lao Động; Chống lãng phí đất đai - Tinh gọn bộ máy: "Cuộc cách mạng" cấp thiết để đất nước vươn mình của nhóm tác giả Báo điện tử Vietnamplus; Quyết sách lịch sử - Kiến tạo tương lai của nhóm tác giả kênh VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, hành trình đi tìm hình của Nước của nhóm tác giả Đài Truyền hình Việt Nam; Các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La đồng hành cùng nhân dân vùng bị thiệt hại của tác giả Lê Quang Quyết (Thông tấn xã Việt Nam).

Tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025, Báo Nhân Dân được trao 1 giải C cho tác phẩm Lan tỏa động lực và khát vọng phát triển từ đại hội đảng bộ các cấp của nhóm tác giả Phương Quyên - Hạnh Nguyên - Nguyễn Trung - Quang Thọ - An Trân - Tuấn Sơn; và 1 giải Khuyến khích cho tác phẩm Bảo mật dữ liệu và an ninh mạng: Yếu tố sống còn trong hành trình triển khai Nghị quyết 57 (4 kỳ) của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Hoàng Nhật, Lê Thị Hồng Vân, Trương Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Toản, Nghiêm Trọng Trung, Lê Thị Minh Thu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao biểu trưng cho các bí thư chi bộ xuất sắc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là việc tuyên dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc trên toàn quốc (tương ứng với 96 năm thành lập Đảng). Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của đội ngũ bí thư chi bộ cơ sở, nhất là trong bối cảnh Chỉ thị 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đang được triển khai sâu rộng.

Ở cấp cơ sở, cấp gần dân nhất, các đồng chí bí thư chi bộ chính là hạt nhân lãnh đạo, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, thông qua việc nắm bắt tâm tư của đảng viên, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bằng sự gương mẫu, tận tụy và trách nhiệm, các bí thư chi bộ đã đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực mỗi ngày.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ XI - năm 2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đã phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ XI - năm 2026.

Ngay sau khi kết thúc phần tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” với những giai điệu ngọt ngào sâu lắng ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và lan tỏa tình yêu nước, niềm tự hào mãnh liệt về dân tộc Việt Nam kiên cường, giàu bản sắc và đầy khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên “giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Văn Toản/Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/tuyen-duong-96-bi-thu-chi-bo-xuat-sac-va-trao-giai-bua-liem-vang-lan-thu-x-post940977.html