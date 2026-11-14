Tùng bị thoát vị đĩa đệm “hành hạ”, lão nông cải thiện sức khỏe nhờ Thấp diệu nang Tâm Bình

Từng là trụ cột gia đình, một mình cày cấy, khuân vác mấy tấn lúa không một lời than vãn, ấy thế mà người đàn ông ngoài 50 tuổi lại bất lực, bật khóc như một đứa trẻ khi bị những cơn đau thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm “hành hạ”.

Hệ lụy của lao động quá sức

Gắn bó với đồng ruộng, mang vác nặng quá sức khiến không ít nông dân Việt Nam khi bước sang tuổi 50 phải đối mặt với những hệ lụy về xương khớp. Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Thức (sinh năm 1971) trú tại thôn Đông Lai, xã Nội Bài, TP. Hà Nội là một minh chứng rõ nét.

Từng nghĩ bản thân vẫn dẻo dai, nhưng đến đầu năm 2025, xương khớp của ông Thức xuống dốc trầm trọng. Ban đầu chỉ là các triệu chứng châm chích, tê bì ở đầu ngón chân, ngón tay, sau đó lan ra khắp cánh tay, cẳng chân. “Lúc đó, ai có véo mạnh vào tay, chân tôi cũng không có cảm giác gì, thêm những cơn nhức buốt âm ỉ toàn thân”, ông Thức nhớ lại. Thời điểm đó, ông đi khám và được chẩn đoán bị phong tê thấp.

Không chỉ đau đớn, bệnh khớp còn khiến ông Thức không thể đi lại bình thường.

Chưa dừng lại, 6 tháng tiếp theo, các cơn đau nhức liên tục xuất hiện ở bả vai, dọc cột sống lưng, cổ, khớp gối, khớp háng. Tiếp tục đi khám, ông Thức bàng hoàng nhận kết quả mình bị thoái hóa 4 đốt sống lưng, 3 đốt sống cổ, thoái hóa khớp háng, khớp gối kèm thoát vị đĩa đệm.

Nỗi đau thấu xương tủy và những giọt nước mắt bất lực

Căn bệnh thoái hóa xương khớp, thoát vị đĩa đệm khiến ông trải qua những ngày tháng cực nhọc. Những cơn đau kéo đến có lúc dồn dập khiến ông không ăn không ngủ được, sức khỏe suy kiệt.“Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ biết khóc là gì. Vậy mà bệnh khớp nó làm tôi đau đớn phải cắn răng, nước mắt chảy giàn giụa, khóc tu tu. Mỗi lần đau kéo dài 20 – 30 phút, chỉ cần vợ con chạm nhẹ vào người là đau buốt xương tủy. Những lúc như vậy tôi đành liều làm vài viên giảm đau”, ông Thức nghẹn ngào nói.

Dù đã kiên trì sử dụng thuốc tây theo chỉ định nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm mà bên chân phải còn có dấu hiệu teo cơ. Biến chứng này, khiến ông không thể sinh hoạt như trước, đi phải bò, lê từng bước hoặc bám vịn vào thành ghế. Thậm chí, nhiều khi con phải bế đi tắm rửa, vệ sinh.

Trước tình trạng teo cơ nghiêm trọng, bác sĩ đã chỉ định ông làm phẫu thuật. Vợ con hết lời khuyên nhủ nhưng ông vẫn quyết định từ chối vì nghĩ tốn kém và biết tỷ lệ thành công chỉ đạt 50:50.

Tưởng cả đời phải bò, ông Thức may mắn tìm được giải pháp cho mình

Trong lúc bế tắc, ông Thức chợt nhớ đến Dược phẩm Tâm Bình. Trước đây, ông từng bị xơ gan cổ trướng, sử dụng Bổ gan Tâm Bình rất hiệu quả. Có niềm tin vào sản phẩm Tâm Bình, ông chủ động gọi tổng đài 1800 282885 và được tư vấn về Thấp diệu nang Tâm Bình. Không chần chừ, ông đặt mua ngay 10 hộp về dùng.

Uống đều đặn ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên theo đúng hướng dẫn, ông Thức bất ngờ thấy bệnh tình của mình chuyển biến tích cực. Sau 1 tháng sử dụng, các cơn đau thưa dần, khớp gối, lưng, khớp háng cử động linh hoạt hơn, triệu chứng tê bì cũng được cải thiện. Tiếp tục sử dụng thêm 2 tháng, ông đã tự đi lại mà không cần phải vịn vào ghế.

Nhờ có Thấp diệu nang Tâm Bình, ông Thức đã đỡ đau khớp, tự đi lại được.

Ông Thức phấn khởi chia sẻ:“Tôi thấy mình đỡ đau được tới 70 - 80%, cảm giác tê bì cũng cải thiện. Bệnh tình thuyên giảm nên ăn được, ngủ được, người khỏe, tinh thần thoải mái. Đặc biệt, chân phải bị teo cơ trước đây giờ đã tiến triển tốt, không còn yếu ớt, có thể tự đi lại được. Sản phẩm thảo dược lành tính, tôi dùng suốt một thời gian dài không có tác dụng phụ nên rất an tâm".

Hiện tại, dù đã dừng uống Thấp diệu nang Tâm Bình nhưng bệnh tình vẫn ổn định. Nhìn người đàn ông tuổi ngũ tuần bước đi phăm phăm, tập thể dục hàng ngày, ít ai nghĩ chỉ một năm trước ông phải bò, lê từng bước.

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Lan Anh