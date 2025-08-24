Tuần tra đêm, phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke "bao nuôi" 38 nhân viên nữ

Khoảng 00 giờ 10 phút ngày 24/8, qua công tác kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, Tổ tuần tra 285 Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Phong Liễu ở thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc đang hoạt động kinh doanh quá giờ quy định.

Ông Hoàng Trung Phong (áo vàng), chủ cơ sở kinh doanh karaoke Phong Liễu làm việc với cơ quan chức năng.

Tiến hành kiểm tra hành chính, mặc dù đã quá 12 giờ đêm nhưng cơ sở kinh doanh karaoke Phong Liễu vẫn còn 9/11 phòng hát đang hoạt động với 46 khách hát, 38 nhân viên nữ phục vụ tại các phòng, trong đó có 2 nhân viên dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan Công an, cơ sở kinh doanh karaoke Phong Liễu có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Cơ sở Diệp Minh và Cơ sở Phong Liễu, tuy nhiên trên thực tế 2 cơ sở này là một và do Hoàng Trung Phong (sinh năm 1985, trú tại thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc) làm chủ.

Cơ sở này “bao nuôi” số lượng lớn nhân viên nữ để phục vụ trong quá trình kinh doanh. Hoạt động hoàn toàn khép kín, ngoài 11 phòng hát, chủ cơ sở còn xây dựng riêng một khu vực phòng ở gồm 15 phòng để nhân viên ăn, ở sinh hoạt tại chỗ. Hàng ngày, ngoài vợ chồng Phong còn có 2 nhân viên quản lý, 2 người giúp việc phụ trách công việc vệ sinh, lau dọn...

Để có số lượng lớn nhân viên phục vụ, chủ cơ sở đã tuyển từ khắp nơi trên cả nước. Đối tượng tuyển đều là nữ giới, có độ tuổi từ 15-31.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan và đưa 42 đối tượng gồm chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên phục vụ về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

Thượng tá Trần Ngọc Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Theo xác minh ban đầu, cơ sở kinh doanh karaoke Phong Liễu ngoài hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ quy định, còn có hành vi sử dụng người lao động dưới 16 tuổi.

Trước đó, cơ sở này đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng sau mỗi lần bị xử phạt thì lập tức đổi tên để đối phó.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

