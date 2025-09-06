Từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão số 7

Chiều 6/9, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7 trên Biển Đông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk khẩn trương ứng phó.

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7. (Nguồn: nchmf)

Ngày 6/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 6410/CĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây Dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với bão trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 6/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão (bão số 7).

Hồi 16 giờ ngày 6/9, vị trí tâm bão ở 18,4 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Để chủ động ứng phó với bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ 17-22 độ Vĩ Bắc, 112-117,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Cùng với đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 6/9, khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Quảng Ngãi từ 10-20mm, có nơi trên 50mm; Lâm Đồng từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Đăk Long, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Dục Nông, Kon Đào, Ngọk Tụ (tỉnh Quảng Ngãi); Cư Jút, Đắk Wil, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đức Lập, Lạc Dương, Nam Dong, Thuận An (tỉnh Lâm Đồng).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 6/9, khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Ngọk Tụ1 (Quảng Ngãi) 58mm; Trúc Sơn (Lâm Đồng) 33,8mm, Đăk Drông (Lâm Đồng) 32,6mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

