Tư lệnh Quân khu 4 Hà Thọ Bình kiểm tra, chúc Tết tại Sư đoàn 341

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 2/2/2026, đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 341.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị Sư đoàn 341.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Những năm qua, Sư đoàn 341 luôn tập trung làm tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, duy trì kỷ luật bộ đội. Việc nắm nguồn, xây dựng lực lượng dự bị động viên được đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiến hành có nền nếp, bảo đảm chất lượng cao.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341.

Kiểm tra, chúc Tết tại Sư đoàn 341, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị đạt được thời gian qua. Nhấn mạnh Sư đoàn 341 là đơn vị có bề dày truyền thống trong chiến đấu và xây dựng thời bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực xây dựng lực lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn 341 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp bộ đội yên tâm công tác; phối hợp chặt chẽ với địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Dịp này, Trung tướng Hà Thọ Bình và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ và tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 341.

Hoàng Lan