Trường THPT Tô Hiến Thành vào cuộc xác minh vụ hàng trăm điểm số bị điều chỉnh

Hàng trăm đầu điểm của học sinh bị phản ánh có dấu hiệu tự ý điều chỉnh trên hệ thống quản lý VNEDU tại Trường THPT Tô Hiến Thành. Qua rà soát ban đầu, nhà trường xác định tình trạng sai lệch điểm xảy ra ở quy mô lớn, liên quan tới nhiều lớp, nhiều môn học và hàng chục giáo viên.

Trường THPT Tô Hiến Thành đang xác minh việc sai lệch điểm của nhiều học sinh.

Theo thông tin xác minh, trong học kỳ I năm học 2025-2026, Trường THPT Tô Hiến Thành tổ chức hai kỳ kiểm tra tập trung (giữa kỳ và cuối kỳ) đối với bốn môn học. Sau khi chấm bài, điểm số được niêm yết công khai tại trường, sau đó giáo viên nhập lên hệ thống VNEDU theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 15/1, Ban Giám hiệu nhà trường nhận được đơn tố cáo phản ánh việc cô giáo Đ.T.H., giáo viên môn Ngữ văn, đã tự ý chỉnh sửa 126 đầu điểm của học sinh các lớp 11C4, 11C9 và 12B3 khi cập nhật lên VNEDU. Cùng thời điểm, một cô giáo khác bị phản ánh tự ý điều chỉnh 24 đầu điểm của học sinh lớp 10A3.

Đáng chú ý, phần lớn các điểm bị điều chỉnh theo hướng tăng từ 1-3 điểm so với bài làm thực tế; có trường hợp học sinh từ mức trung bình được nâng lên khá, giỏi. Tuy nhiên, quá trình rà soát cũng ghi nhận nhiều trường hợp điểm bị điều chỉnh giảm.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Ban Giám hiệu Trường THPT Tô Hiến Thành đã họp khẩn, thống nhất thành lập đoàn kiểm tra để rà soát toàn bộ việc cập nhật điểm các bài kiểm tra giữa kỳ I và cuối kỳ I của học sinh toàn trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Tài, phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết, nhà trường đã yêu cầu các giáo viên có liên quan đến việc cập nhật sai lệch điểm phải làm bản giải trình, đồng thời tiến hành đối chiếu bài làm gốc với dữ liệu trên hệ thống VNEDU.

Ngày 17/1, đoàn kiểm tra hoàn tất việc rà soát bước đầu và xác định nội dung tố cáo là có cơ sở. Đáng chú ý, tình trạng sai lệch điểm không chỉ xảy ra ở một lớp, một môn học. Có tới 25/30 lớp trong toàn trường, với 33 giáo viên từng truy cập, cập nhật dữ liệu điểm trên phần mềm VNEDU. Nhiều môn học xuất hiện tình trạng tăng, giảm điểm.

Việc chỉnh sửa điểm được phát hiện thông qua lịch sử truy cập, cập nhật dữ liệu trên phần mềm VNEDU.

Lý giải nguyên nhân sai lệch, lãnh đạo nhà trường cho rằng có nhiều yếu tố tác động. Trong đó, có trường hợp giáo viên khi cập nhật không chú ý danh sách học sinh, dẫn đến nhập nhầm vị trí điểm; có trường hợp thao tác nhầm phím khiến con điểm không chính xác. Tuy nhiên, qua rà soát cũng cho thấy không ít trường hợp điểm bị điều chỉnh theo cả hai chiều tăng và giảm, vượt ra ngoài phạm vi lỗi kỹ thuật thông thường, hiện đang tiếp tục được làm rõ để xác định trách nhiệm cụ thể.

Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Từ sự việc này, nhiều ý kiến cho rằng cần rà soát lại quy trình quản lý, giám sát việc nhập và chỉnh sửa điểm trên các phần mềm quản lý học sinh, nhằm tránh lặp lại những sai sót, tiêu cực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người học và uy tín của nhà trường.

Hương Quỳnh