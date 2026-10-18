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Trường THPT chuyên Lam Sơn đón học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026

Thùy Dung
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 18/10, Trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức đón em Lê Hồng Nhân, học sinh của nhà trường, trở về sau khi xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani lần thứ 2, năm 2026.

Trường THPT chuyên Lam Sơn đón học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026

Chiều 18/10, Trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức đón em Lê Hồng Nhân, học sinh của nhà trường, trở về sau khi xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani lần thứ 2, năm 2026.

Trường THPT chuyên Lam Sơn đón học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026

Trường THPT Chuyên Lam Sơn đón em em Lê Hồng Nhân trở về sau khi xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026.

Trong niềm vui và tự hào, thầy cô, gia đình, bạn bè và người thân đã có mặt tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, chào đón Lê Hồng Nhân trở về sau hành trình chinh phục sân chơi trí tuệ quốc tế.

Trường THPT chuyên Lam Sơn đón học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn trao hoa chúc mừng học sinh đoạt Huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani lần thứ hai năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 17/10 tại Uzbekistan, với sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam gồm 4 học sinh được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Kết thúc kỳ thi, cả 4 thành viên đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Trong đó, em Lê Hồng Nhân, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa giành Huy chương Đồng, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và Uzbekistan.

Trường THPT chuyên Lam Sơn đón học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026

Cả 4 thành viên đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương tại Kỳ thi.

Chia sẻ về kết quả đạt được, Lê Hồng Nhân cho biết: “Em rất vui và tự hào khi đạt được Huy chương Đồng tại kỳ thi lần này. Đây là kết quả của quá trình học tập, ôn luyện của bản thân và sự hỗ trợ của các thầy cô. Qua cuộc thi, em có cơ hội giao lưu, học hỏi với các bạn quốc tế, đồng thời nhận ra những điểm mình cần tiếp tục cải thiện. Em sẽ cố gắng hơn nữa để nâng cao kiến thức, chinh phục những mục tiêu cao hơn trong học tập.”

Trường THPT chuyên Lam Sơn đón học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026

Trường THPT chuyên Lam Sơn đón học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026

Gia đình, bàn bè, thầy cô đón Lê Hồng Nhân trở về trong niềm vui và tự hào.

Chia sẻ về thành tích của em Lê Hồng Nhân tại kỳ thi quốc tế lần này, ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn cho biết: “Thành tích của em Lê Hồng Nhân là niềm tự hào của nhà trường, đồng thời cho thấy hiệu quả của quá trình phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực. Nhà trường sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để các em phát huy tư duy sáng tạo, bản lĩnh và năng lực hội nhập, từng bước khẳng định mình tại các sân chơi trí tuệ trong nước và quốc tế.”

Trường THPT chuyên Lam Sơn đón học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026

Lê Hồng Nhân chia sẻ niềm vui với thầy giáo giảng dạy môn Vật lý.

Thành tích tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026 là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập của em Lê Hồng Nhân, góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương Thanh Hóa.

Thùy Dung

Từ khóa:

#Trường THPT chuyên Lam Sơn #Quốc tế #Olympic vật lý #Đội tuyển Việt Nam #Kỳ thi #Nhà trường #huy chương đồng #Thanh hóa #Năng lực #Trí tuệ

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