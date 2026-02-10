Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm, kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân xã Thiệu Toán và Thiệu Hóa

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10/2, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân các xã Thiệu Toán và Thiệu Hóa. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị Khôn, xã Thiệu Hóa.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị Hào, xã Thiệu Toán.

Tại các địa phương, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị Hào, thôn Thái Lai, tròn 100 tuổi và bệnh binh 2/3 Nguyễn Duy Hãnh, thôn Dân Chính (xã Thiệu Toán); thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị Khôn, tròn 100 tuổi, khu phố 1 và thương binh 1/4 Nguyễn Văn Hạnh, khu phố Ngọc Tỉnh (xã Thiệu Hóa).

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Hạnh, xã Thiệu Hóa.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thăm hỏi đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của gia đình. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy gửi tới các cụ cao tuổi và các gia đình chính sách lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà Tết Trạm y tế Thiệu Chính, xã Thiệu Toán.

Thăm, tặng quà Trạm Y tế Thiệu Chính (xã Thiệu Toán), đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chúc tập thể y, bác sĩ của trạm luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đồng chí đề nghị, cùng với duy trì lịch trực Tết, Trạm Y tế Thiệu Chính tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em, qua đó khẳng định chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo xã Thiệu Hóa dâng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ Thiệu Yên... ...và dâng hương các phần mộ liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Thiệu Yên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thiệu Hóa.

Tiếp đó, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thiệu Hóa. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả bảo đảm an ninh trật tự của Công an xã Thiệu Hóa trong thời gian qua, đồng thời đề nghị: Những ngày trước, trong, sau Tết Nguyên đán 2026, cùng với việc chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì lịch trực Tết bảo đảm quân số, Công an xã Thiệu Hóa cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, để Nhân dân vui Xuân, đón Tết được an toàn, bình yên.

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn xã Thiệu Hóa hiện nay rộng, lại tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp hơn so với các địa phương khác. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Công an xã Thiệu Hóa phải đặt ra yêu cầu cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết, vừa chuẩn bị tốt các kế hoạch để cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng làm việc với cán bộ chủ chốt 2 xã Thiệu Toán.

Làm việc với cán bộ chủ chốt 2 xã Thiệu Hóa và Thiệu Toán, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự chủ động, tích cực mà các địa phương đã và đang triển khai trong công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chúc Tết cán bộ và Nhân dân xã Thiệu Hóa.

Để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, đầm ấm và nghĩa tình, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế..., để mọi nhà, mọi người đều có Tết.

Cùng với chăm lo Tết, các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc phát triển sản xuất. Ngay sau Tết, các địa phương cần ra quân sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2026, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Tố Phương