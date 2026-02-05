Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân các xã Phú Lệ, Hồi Xuân

Ngày 5/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường; kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân, trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Phú Lệ, Hồi Xuân và các đơn vị: Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Hồi Xuân, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến cùng đoàn công tác thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường (xã Hồi Xuân), trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm gia đình bà Hà Thị Đậu (xã Phú Lệ) là mẹ liệt sĩ; thương binh 1⁄4 Lê Quang Kiêm (xã Hồi Xuân).

Tại các gia đình, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, gửi lời chúc tốt đẹp đến người có công và gia đình; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, tạo điều kiện để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao quà cho gia đình bà Hà Thị Đậu (xã Phú Lệ).

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao quà cho gia đình thương binh Lê Quang Kiêm (xã Hồi Xuân).

Làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Hồi Xuân và Phú Lệ, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền hai xã trong việc chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm các điều kiện sản xuất, an ninh trật tự, an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao quà cho xã Phú Lệ.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế; thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm mọi người dân đều được vui xuân, đón Tết an toàn. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tập trung cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Hồi Xuân, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao các đơn vị đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn đóng quân.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến thăm cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Hồi Xuân.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đề nghị các đơn vị tiếp tục đoàn kết, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là việc bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, địa phương và các dịp lễ, Tết.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là đảm bảo an ninh, an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khu vực biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ, tạo điều kiện để khu vực thuộc địa bàn quản lý phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Thùy Linh