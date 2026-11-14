Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Quảng Bình

Sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại thôn Hà Đông, xã Quảng Bình.

Đông đảo cán bộ và Nhân dân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hà Đông, xã Quảng Bình.

Tiết mục văn nghệ của Nhân dân thôn Hà Đông.

Thôn Hà Đông hiện có 686 hộ với 3.310 nhân khẩu. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 75 triệu đồng/người/năm. Toàn thôn còn 3 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu chung vui tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến ghi nhận, biểu dương những kết quả địa phương đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị cán bộ và Nhân dân thôn Hà Đông tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng thôn ngày càng phát triển, văn minh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo xã và thôn bám sát cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở; tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần đồng thuận, sáng tạo của Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến cùng lãnh đạo MTTQ tỉnh trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hà Đình Minh.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đã tặng quà lưu niệm cho thôn Hà Đông; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hà Đình Minh thuộc diện hộ nghèo; tặng 11 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn trong thôn.

Lan Phương