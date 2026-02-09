Trung tâm Phục vụ hành chính công các địa phương tăng tốc giải quyết thủ tục cho người dân

Thời điểm cuối năm, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân tăng mạnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tăng cường nhân lực, kéo dài thời gian làm việc, đẩy mạnh số hóa hồ sơ để phục vụ Nhân dân kịp thời, hiệu quả.

Gần một tháng nay, không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Lộc trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Lượng người dân và doanh nghiệp đến giao dịch tăng gần 30% so với các tháng trước. Các cán bộ, công chức tập trung xử lý hồ sơ với tinh thần khẩn trương, bảo đảm giải quyết thủ tục nhanh gọn trong giai đoạn cao điểm cuối năm âm lịch.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Lộc những ngày cuối năm luôn đông người dân đến giao dịch.

Vừa trở về từ Hà Nội, anh Nguyễn Tuấn Anh và chị Mai Lê Hoàng Dung đã đến ngay Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Lộc để hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Do đã nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trước đó, cùng với sự hỗ trợ của cán bộ tại Trung tâm, chỉ sau 30 phút, vợ chồng anh Tuấn Anh đã nhận được Giấy chứng nhận kết hôn cùng thư chúc mừng của chính quyền địa phương một cách thuận lợi, đúng hẹn.

Anh Nguyễn Tuấn Anh và chị Mai Lê Hoàng Dung rất vui mừng khi được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn nhanh chóng.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng, các bàn tiếp nhận hồ sơ luôn kín người dân đến giao dịch, hoàn tất thủ tục trước kỳ nghỉ Tết. Trung tâm đã đầu tư lắp đặt hệ thống lấy số tự động, màn hình hiển thị, đồng thời mở rộng không gian làm việc thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay tất cả các thủ tục hành chính đều thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, do vậy, các Trung tâm đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ, cập nhật Tài khoản định danh mức độ 2 (VNeID) để giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng hơn.

Từ ngày 1/1 đến 5/2, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng đã tiếp nhận gần 1.500 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,2%.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/1/2026, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường tiếp nhận gần 167.500 hồ sơ, thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,06%.

Ghi nhận tại các địa phương, lượng hồ sơ tăng cao vào dịp cuối năm chủ yếu thuộc các lĩnh vực: đất đai, hộ tịch, đăng ký kinh doanh và an sinh xã hội. Công dân đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại các Trung tâm được hỗ trợ tối đa về dịch vụ thiết yếu: photo hồ sơ miễn phí, trả kết quả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; được hướng dẫn chi tiết, rõ ràng về nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để được miễn phí lệ phí các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sự chủ động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các địa phương trong việc chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh số hóa và nâng cao tinh thần phục vụ đã góp phần bảo đảm hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục diễn ra thông suốt, tạo niềm tin và sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Khánh Hòa