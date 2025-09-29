Trung Quốc dẫn đầu thị trường robot công nghiệp toàn cầu

Theo Tân Hoa xã, báo cáo Robotics thế giới 2025, do Liên đoàn Robotics quốc tế (IFR) có trụ sở tại Frankfurt, công bố mới đây cho biết nguồn cung robot công nghiệp của Trung Quốc đạt kỷ lục 2.027.000 con robot năm 2024, chiếm hơn một nửa nhu cầu toàn cầu.

Robot được giới thiệu tại Hội nghị Robot thế giới 2025 thúc đẩy phát triển công nghiệp robot tại Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Theo báo cáo, số lượng robot lắp ráp hàng năm ở Trung Quốc tăng lên 295.000, tăng 7% so với năm 2023, đánh dấu mức cao nhất từng được ghi nhận.

Trên toàn cầu, 542.000 robot công nghiệp đã được lắp ráp trong năm 2024, hơn gấp đôi con số cách đây một thập kỷ, và số lượng robot lắp ráp trên toàn thế giới vượt 500.000 trong năm thứ tư liên tiếp.

Chủ tịch IFR Takayuki Ito cho biết chiến lược hiện đại hóa cơ sở sản xuất của Trung Quốc đã đạt được một cột mốc mới trong việc thúc đẩy tự động hóa của nước này.

Nguồn cung robot của Trung Quốc tăng gấp đôi trong vòng ba năm, trên 1 triệu robot năm 2021 và lên tới 2 triệu robot năm 2024.

Châu Á vẫn là thị trường thống trị, chiếm 74% số lượng robot triển khai mới năm 2024, so với 16% ở châu Âu và 9% ở châu Mỹ.

Tại Trung Quốc, ngành điện và điện tử tiếp tục dẫn đầu nhu cầu với 83.000 robot được lắp đặt năm 2024, tiếp theo là ngành ô tô với 57.200 robot. Các nhà cung cấp Trung Quốc cũng gia tăng sự hiện diện của robot trong ngành chế biến thực phẩm, dệt may và sản phẩm gỗ.

Theo báo cáo, lần đầu tiên, các nhà sản xuất robot Trung Quốc đã bán nhiều robot hơn các đối thủ cạnh tranh nước ngoài tại thị trường nội địa, với thị phần trong nước của họ tăng lên 57% năm 2024 từ 47% năm 2023.

Khảo sát quý 1/2025 của IFR cũng cho thấy sự tăng trưởng hai chữ số mạnh mẽ trong các đơn đặt hàng robot trên khắp châu Á, phần lớn do Trung Quốc thúc đẩy.

Trên toàn thế giới, tổng số robot công nghiệp hoạt động đạt 4.664.000 năm 2024, tăng 9% so với năm trước đó. Chủ tịch Takayuki Ito nói rằng mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu có thể tạo ra những “cơn gió ngược” ngắn hạn nhưng xu hướng tăng trưởng dài hạn trong ngành này vẫn mạnh mẽ.

Báo cáo trên dự báo rằng ngành công nghiệp robot toàn cầu sẽ duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ. Việc lắp ráp robot trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng 6% lên 575.000 vào năm 2025 và vượt 700.000 robot vào năm 2028, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 10% cho đến khi đó. Trung Quốc dự kiến sẽ vẫn là thị trường lớn nhất thế giới sau giai đoạn này./.

Theo TTXVN