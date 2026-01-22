Trung đoàn 64, Sư đoàn 390 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 22/1, Trung đoàn 64 (Sư đoàn 390, Quân đoàn 12) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (22/1/1946 - 22/1/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba .

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Hoàng Kỳ, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64; Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 12; đại diện Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân đoàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64 thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn trình bày diễn văn kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 64 đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của một đơn vị anh hùng, gắn liền với những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam.

Ngày 22/1/1946, thực hiện quyết định của Liên khu ủy Khu 3, Chi đội 2 - tiền thân của Trung đoàn 64 được thành lập trên cơ sở các đơn vị vũ trang, nửa vũ trang của 3 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình (cũ). Đến cuối tháng 2/1946, Chi đội 2 phát triển thành Trung đoàn 8. Cuối năm 1947, thực hiện chủ trương “Xây dựng đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”, Trung đoàn 8 đổi tên thành Trung đoàn 64. Với những chiến công xuất sắc, Trung đoàn 64 đã hai lần được Bác Hồ gửi thư khen.

Toàn cảnh buổi lễ.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với nhiệm vụ quân sự, đơn vị luôn làm tốt công tác dân vận, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho Trung đoàn và các tập thể, cá nhân.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Chính ủy Trung đoàn đọc Thư khen của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Trung đoàn 64 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh và trưởng thành của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trong suốt chặng đường vẻ vang.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 12 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Trung đoàn 64.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 12 ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công và chúc mừng Trung đoàn 64 được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 12 phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Để góp phần xây dựng Quân đội, Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố đề nghị Trung đoàn 64 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo hướng hiện đại. Quyết liệt nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, gắn với xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý vũ khí trang bị, hậu cần - kỹ thuật, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hoài Anh