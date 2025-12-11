[Trực tiếp] SEA Games 33 ngày 11/12: Liên tiếp những tấm HCV

Chiều 11/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đang trải qua những phút giây bùng nổ huy chương vàng chính thức. Chiến thắng của Đặng Đình Tùng (Ju-jitsu 69kg nam) đã nâng tổng số HCV của đoàn lên con số 8, chỉ sau ít phút TDDC Xuân Thiện giành Vàng.

Cập nhật kết quả trực tiếp (LIVE)

[15:43] Jujitsu:

Việt Nam giành HCV thứ 8! Võ sĩ Đặng Đình Tùng đã xuất sắc đánh bại đối thủ Philippines trong trận chung kết để đoạt HCV hạng cân 69kg nam.

[15:36] Thể dục dụng cụ:

Việt Nam giành HCV thứ 7! Ở chung kết nội dung Ngựa vòng, VĐV Đặng Ngọc Xuân Thiện đã hoàn thành xuất sắc bài thi để giành tấm HCV với 14,367 điểm.

Xuân Thiện giành HCV. (Ảnh: Nghi Thạo)

[15:26] MMA:

Võ sĩ Trần Ngọc Lượng tiếp tục mang về HCV thứ 2 cho MMA Việt Nam sau chiến thắng trước đối thủ Indonesia Alfiandi trong trận chung kết.

[15:03] Taekwondo:

Việt Nam giành HCV thứ 6! Ở chung kết hạng cân 54kg nam, võ sĩ Nguyễn Hồng Trọng đã có trận đấu xuất sắc, thắng chung cuộc 2-1 trước VĐV Tumakaka (Indonesia), ấn định tấm HCV xứng đáng.

(Ảnh: Quốc Việt).

[14:45] MMA:

Võ sĩ Quàng Văn Minh đã giành HCV ở nội dung đối kháng -65kg nam MMA hiện đại sau khi áp đảo đối thủ Malaysia. Tuy nhiên, môn MMA tại SEA Games 33 chỉ mang tính biểu diễn, nên chiếc HCV này (cũng như HCB của Thanh Bình trước đó) không được tính vào bảng tổng sắp huy chương chính thức.

[14:03] Karate: Việt Nam giành HCV đầu tiên trong ngày!

(Ảnh: Quý Lượng).

Đội Kata đồng đội nữ (Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên) đã thi đấu áp đảo trước chủ nhà Thái Lan để giành HCV một cách thuyết phục.

[13:43] Taekwondo:

Võ sĩ Nguyễn Hồng Trọng (hạng 54kg nam) tiếp tục giành quyền đi tiếp sau chiến thắng trước vận động viên của Philippines.

[13:25] MMA và Taekwondo:

Đầu giờ chiều đã mang về hai tấm huy chương đầu tiên trong ngày. Ở nội dung Traditional 54kg nữ môn MMA, Dương Thị Thanh Bình đã giành HCB sau khi để thua đối thủ Indonesia.

Dương Thị Thanh Bình (găng xanh) giành huy chương Bạc.

Trước đó, môn Taekwondo cũng có thêm HCĐ ở hạng cân 48kg khi Nguyễn Thị Mai dừng chân ở bán kết sau một trận đấu căng thẳng và kịch tính.

[13:14] Karate và Cầu lông:

Tin vui lớn đến từ môn Karate khi đội Kata đồng đội nữ (gồm Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên) đã giành chiến thắng thuyết phục trước Indonesia để giành quyền vào chung kết tranh HCV. Đội Kata đồng đội nam sẽ tranh HCĐ.

Đội Kata đồng đội nữ xuất sắc vào chung kết.

Tuy nhiên, cầu lông Việt Nam có kết quả không như ý khi tay vợt Nguyễn Thùy Linh để thua ngược 1-2 trước VĐV Indonesia ở vòng loại đơn nữ và phải dừng bước.

[10:10] Canoeing: Các tay chèo tiếp tục phát huy phong độ cao sau tấm HCV hôm qua. Cặp Huỳnh Cao Minh và Nguyễn Minh Tuấn (Kayak đôi nam 200m) xuất sắc về nhất vòng loại với 34 giây 408. Tương tự, cặp Vũ Duy Thành và Đỗ Thị Thanh Thảo (Kayak đôi nam nữ 200m) cũng về thứ nhất vòng loại (37 giây 463). Trong khi đó, cặp Phạm Hồng Quân và Dương Anh Đức (Canoeing đôi nam 200m) hoàn thành vòng loại ở vị trí thứ ba. Các nội dung bán kết Kayak đôi nam và đôi hỗn hợp sẽ diễn ra lúc 11 giờ, và chung kết các nội dung đua thuyền sẽ bắt đầu từ 15 giờ chiều nay.

Phạm Thanh Bảo vào chung kết nội dung 100 m bơi ếch nam sở trường với thành tích 1 phút 03 giây 16. (Ảnh: Đồng Nguyên Khang)

[09:26] Bơi lội: Tuyển bơi đã giành trọn vé vào chung kết các nội dung quan trọng. Niềm hy vọng vàng Phạm Thanh Bảo đã vượt qua vòng loại 100m ếch nam ở vị trí thứ 3 (1’03’’16). Đồng hành cùng anh trong loạt chung kết tối nay còn có Lương Jérémie Loic Nino (50m tự do nam), Nguyễn Khả Nhi (200m tự do nữ) và Võ Thị Mỹ Tiên (200m hỗn hợp cá nhân nữ) - người vừa đủ điều kiện vào top 8 vòng loại.

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất tính đến 5h ngày 11/12.

Tâm điểm ngày 11/12

Chờ "cơn mưa vàng" từ điền kinh và bơi lội

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay dồn về sân vận động điền kinh, nơi các nội dung chung kết sẽ diễn ra từ 16 giờ 50.

Đáng chú ý nhất là cự ly 1.500m nữ, nơi đương kim vô địch Nguyễn Thị Oanh không tham dự để tập trung cho các cự ly dài hơn. Trọng trách bảo vệ tấm HCV danh giá này được đặt lên vai các đàn em Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh.

Ở nội dung của nam, Lương Đức Phước và Sầm Văn Đời cũng được kỳ vọng sẽ mang vinh quang về cho tổ quốc. Ngoài ra, các chân chạy tốc độ như Ngần Ngọc Nghĩa (100m nam), Hoàng Dư Ý (100m nữ) sẽ thi đấu vòng loại để cạnh tranh suất vào chung kết.

“Hoàng tử ếch Việt Nam” Phạm Thanh Bảo hứa hẹn tỏa sáng trên đường đua xanh SEA Games 33.

Trên đường đua xanh, đội tuyển bơi lội Việt Nam tiếp tục hành trình săn vàng với niềm hy vọng lớn nhất mang tên Phạm Thanh Bảo ở cự ly 100m ếch nam. “Hoàng tử ếch” hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong loạt bơi chung kết bắt đầu từ 18 giờ.

Bên cạnh đó, các kình ngư khác như Võ Thị Mỹ Tiên (200m hỗn hợp nữ), Lương Jeremie Loic Nino (50m tự do nam) cũng sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Thể dục dụng cụ và các môn võ thuật sẵn sàng tỏa sáng

Tại nhà thi đấu thể dục dụng cụ, các “nam thần” của tuyển Việt Nam sẽ bước vào tranh tài chung kết đơn môn từ 14 giờ 30.

Sau màn thể hiện xuất sắc ở vòng loại, Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng) và Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo) đang đứng trước cơ hội rất lớn để bước lên bục cao nhất. Đây đều là những nội dung thế mạnh mà thể dục dụng cụ Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn HCV.

Nguyễn Văn Khánh Phong (thứ 2 từ phải sang) sẵn sàng chinh phục HCV SEA Games 33 ở chung kết diễn ra ngày 11/12.

Sàn đấu võ thuật cũng sôi động không kém với môn karate và ju-jitsu. Đội tuyển karate Việt Nam đặt niềm tin vào nội dung biểu diễn (kata) đồng đội nữ với bộ ba Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và đồng đội nam.

Trong khi đó, các võ sĩ ju-jitsu sẽ tranh tài ở 4 hạng cân đối kháng gồm 69kg, 85kg nam và 48kg, 57kg nữ ngay từ 9 giờ sáng.

Ngoài ra, môn đua thuyền canoeing và kayak tiếp tục thi đấu các nội dung cự ly ngắn 200m. Với sự hưng phấn từ tấm HCV ngày hôm qua, các tay chèo Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong loạt chung kết diễn ra vào 15 giờ chiều nay.

Mục tiêu của đoàn Việt Nam trong ngày 11/12 là cạnh tranh quyết liệt để vượt qua Singapore và Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương.

Lịch thi đấu chi tiết ngày 11/12:

Hoàng Sơn