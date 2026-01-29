Trọn vẹn Vòng Chung kết Futsal Châu Á 2026 trên TV360

TV360 là đơn vị sở hữu quyền hệ thống các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), phát sóng Vòng Chung kết Futsal Châu Á giai đoạn 2026 - 2029 tại Việt Nam.

Ngày 28/1/2026, Tổng Công ty Viễn thông Viettel khẳng định, việc TV360 nắm giữ bản quyền các giải đấu của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giai đoạn 2026–2029, trong đó có Vòng Chung kết Futsal Châu Á 2026, thể hiện định hướng chiến lược trong việc đồng hành cùng thể thao Việt Nam và mở rộng cơ hội tiếp cận những sự kiện đỉnh cao của châu lục.

Giải đấu sẽ được phát sóng trọn vẹn trên nền tảng TV360, trở thành cầu nối để khán giả Việt Nam hòa mình vào nhịp đập futsal châu Á và tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục đấu trường khu vực.

Diễn ra từ ngày 27/01 đến 07/02/2026 tại Indonesia, Vòng Chung kết Futsal Châu Á 2026 quy tụ 16 đội tuyển hàng đầu châu Á và thi đấu tổng cộng 31 trận để xác định nhà vô địch châu lục.

Giải năm nay tiếp tục quy tụ nhiều thế lực giàu thành tích như Iran – đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất châu lục, Nhật Bản – đại diện nổi bật với lối chơi kỷ luật và hiện đại, hay Thái Lan – thế lực hàng đầu Đông Nam Á luôn duy trì sức cạnh tranh ở nhóm đầu. Bên cạnh đó, Uzbekistan, Kuwait cùng chủ nhà Indonesia cũng sẵn sàng tạo nên những màn so tài căng thẳng, khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Đội tuyển futsal Việt Nam bước vào giải đấu với lực lượng giàu kinh nghiệm và quyết tâm tiếp tục ghi dấu tại sân chơi lớn nhất châu lục. Futsal Việt Nam từng tạo nên cột mốc lịch sử tại giải năm 2016 khi lọt vào bán kết, qua đó lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA Futsal World Cup. Thành tích ấy đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho futsal nước nhà, đồng thời đặt nền tảng cho những mục tiêu dài hạn trong hành trình vươn tầm khu vực và quốc tế.

Trở lại vòng chung kết năm nay, đội tuyển Việt Nam mang theo kỳ vọng của người hâm mộ về một hành trình thi đấu kỷ luật, bản lĩnh và khát vọng. Mỗi trận đấu là cơ hội để futsal Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trong dòng chảy phát triển chung của futsal châu Á.

TV360 là nền tảng truyền hình giải trí của Viettel với 13 triệu người dùng thường xuyên. TV360 sở hữu và phát sóng các giải thể thao hàng đầu: Trọn vẹn và độc quyền các giải thể thao quốc tế: Cúp Châu Âu, Bundesliga, Nations League, World Cup, Euro, hệ thống giải đấu của AFC có sự tham gia của đội tuyển Việt Nam, các giải đấu trong nước Vleague, Cúp Quốc gia,...Bên cạnh đó, TV360 mang đến kho phim song song Hàn, Trung, Thái, kho phim Âu Mỹ khổng lồ và hơn 100.000 giờ giải trí, mang đến trải nghiệm giải trí cho khán giả. Truy cập https://tv360.vn để theo dõi.

Quyết Thắng