Pháp luật

Trộm số tiền “khủng” trên xe khách, 2 đối tượng bị khởi tố

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ sau 4 ngày tiếp nhận tin báo về vụ trộm số tiền “khủng” trên xe khách, đơn vị đã tóm gọn 2 đối tượng gây án.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ sau 4 ngày tiếp nhận tin báo về vụ trộm số tiền “khủng” trên xe khách, đơn vị đã tóm gọn 2 đối tượng gây án.

Đối tượng trong vụ án.

Theo thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Đức Thành, sinh năm 2003 và Trần Minh Vũ, sinh năm 1989, cùng trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 9/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của ông Võ Đình Tân, sinh năm 1969, trú tại TP Đà Nẵng, là lái xe khách - về việc bị mất trộm tài sản trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ TP Hà Nội vào TP Đà Nẵng.

Theo nội dung trình báo, hồi 17h30 ngày 9/1/2026, tại bến xe Giáp Bát, TP Hà Nội, ông Tân nhận 2 gói hàng của một người đàn ông gửi vào TP Đà Nẵng. Sau khi nhận, ông Tân mang 2 gói hàng để xuống cuối xe khách và tiếp tục hành trình.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, xe khách dừng nghỉ tại một quán ăn trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi ăn uống xong, ông Tân quay trở lại xe kiểm tra thì phát hiện 2 gói hàng trên đã bị mất.

Khi liên hệ với phía người nhận tại TP Đà Nẵng, ông Tân mới biết bên trong 2 gói hàng bị mất có chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt.

Tang vật trong vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đến ngày 13/1/2026, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Ngô Đức Thành, sinh năm 2003 và Trần Minh Vũ, sinh năm 1989, cùng trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ được 7,5 tỷ đồng liên quan vụ việc. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Đức Thành, Trần Minh Vũ để tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương

