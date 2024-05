Triệu Sơn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ nông thôn mới

Năm 2024, huyện Triệu Sơn phấn đấu về đích NTM nâng cao. Để đạt mục tiêu, huyện đang nỗ lực thực hiện các giải pháp, sớm hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ tiêu chí NTM trên địa bàn.

Thi công dự án nâng cấp tuyến đường giao thông từ cầu Thụng đi thôn 1, xã Vân Sơn.

Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông từ cầu Thụng đi thôn 1, xã Vân Sơn có chiều dài 2,2km, tổng mức đầu tư 11,1 tỷ đồng được khởi công ngày 26/10/2023, dự kiến hoàn thành ngày 26/8/2024. Đại diện liên danh đơn vị thi công - ông Lê Đình Sanh, Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế tư vấn xây dựng Sanh Châu, cho biết: Ngay sau khi dự án khởi công, đơn vị đã tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Đến thời điểm này, sau 6 tháng kể từ ngày khởi công, tiến độ thi công đạt từ 80 - 90% khối lượng công việc. Đơn vị đang phấn đấu hết tháng 5/2024, công trình sẽ hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư, sớm hơn so với hợp đồng đã ký với huyện.

Được khởi công tháng 9/2023, đến nay dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ đường tỉnh 515C đi xã Xuân Thọ (Triệu Sơn) có chiều dài 1,75km đang được đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Thuận Phát tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành được các phần việc như thi công xong phần rãnh thoát nước, cống ngang đường, di chuyển đường điện đắp nền đường... với khối lượng ước đạt khoảng 70%, vượt khoảng 20% so với quy định. Đơn vị đang phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình sớm hơn 1 tháng so với hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Ngoài 2 công trình trên, nhiều công trình kết cấu hạ tầng ở các lĩnh vực như giao thông, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp... thuộc tiêu chí huyện NTM nâng cao năm 2024 đang được các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ông Phạm Văn Thọ, Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn, cho biết: Trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện khoảng 85 công trình phục vụ NTM ở cấp huyện và xã. Đảm bảo tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công. Đến thời điểm này, có nhiều công trình đã hoàn thành hồ sơ đang chờ quyết toán như dự án xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn, dự án nhà làm việc 3 tầng HĐND, UBND huyện Triệu Sơn... Các công trình còn lại hiện đang thi công đều đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình so với yêu cầu của huyện đặt ra. Đặc biệt, có nhiều công trình hoàn thành sớm hơn so với hợp đồng đã ký với huyện, như dự án nâng cấp tuyến đường giao thông từ cầu Thụng đi thôn 1, xã Vân Sơn, Dự án nối đường giao thông liên xã từ Cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) - Quốc lộ 47C (xã Vân Sơn)... Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay đó là việc xây dựng các công trình NTM cần nguồn kinh phí khá lớn, thời gian dài, trong khi nguồn lực tài chính của các địa phương còn nhiều khó khăn, dẫn đến vốn tạm ứng cho các đơn vị thi công cũng bị hạn chế. Bên cạnh đó, việc thi công một số dự án giao thông có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do phải xác định nguồn gốc đất...

Để đảm bảo tiến độ thi công, cả hệ thống chính trị từ xã đến huyện đang tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động các hộ có đất bị thu hồi phục vụ dự án, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với các xã cân đối nguồn vốn để đầu tư xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế. Mục tiêu là hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhưng không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Bài và ảnh: Minh Lý