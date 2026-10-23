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Triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng Sacheon 2026

Bích Hồng
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(Baothanhhoa.vn) - Triển lãm hàng không Sacheon 2026 vừa khai mạc tại thành phố Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc, với sự tham gia của 130 doanh nghiệp quốc phòng trong và ngoài nước. Sự kiện năm nay được tổ chức kết hợp với triển lãm công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng, nhằm mở rộng hoạt động trưng bày công nghệ, giao lưu công nghiệp và xúc tiến xuất khẩu.

Triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng Sacheon 2026

Triển lãm hàng không Sacheon 2026 vừa khai mạc tại thành phố Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc, với sự tham gia của 130 doanh nghiệp quốc phòng trong và ngoài nước. Sự kiện năm nay được tổ chức kết hợp với triển lãm công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng, nhằm mở rộng hoạt động trưng bày công nghệ, giao lưu công nghiệp và xúc tiến xuất khẩu.

Triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng Sacheon 2026

Theo hãng thông tấn Yonhap, sự kiện do Không quân Hàn Quốc, chính quyền tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Sacheon và Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) đồng tổ chức tại sân bay Sacheon và một số địa điểm trong thành phố.

Lễ khai mạc ngày 22/10 được mở đầu bằng các màn bay chào mừng của trực thăng tấn công thế hệ mới MAH của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc và tiêm kích KF-21 vừa được bàn giao cho Không quân nước này. Đội bay biểu diễn đặc biệt Black Eagles của Không quân Hàn Quốc cũng trình diễn các động tác nhào lộn phức tạp, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Bên cạnh các màn trình diễn trên không, triển lãm giới thiệu nhiều loại máy bay do Hàn Quốc phát triển, trong đó có KF-21 và T-50, cùng các hệ thống vũ khí và trang thiết bị hàng không.

Điểm mới của sự kiện năm nay là việc kết hợp triển lãm hàng không với triển lãm công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng, qua đó mở rộng quy mô và tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp. Khoảng 130 doanh nghiệp quốc phòng trong và ngoài nước tham gia giới thiệu công nghệ và sản phẩm.

Ông Kim Jong-chul, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành KAI, cho biết sự kiện được chuẩn bị nhằm giúp công chúng có cái nhìn tổng thể về năng lực hiện tại và định hướng phát triển tương lai của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, trong đó có các hệ thống tác chiến thế hệ mới.

Triển lãm hàng không Sacheon 2026 kéo dài đến ngày 25/10, giới thiệu năng lực và triển vọng phát triển của ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng Hàn Quốc, đồng thời tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Bích Hồng

Từ khóa:

#Hàng không #Triển lãm #Hàn quốc #Vũ trụ #Doanh nghiệp #trong và ngoài nước #Khai mạc #Thủy quân lục chiến

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