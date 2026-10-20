Triển khai đề án tổng thể chống ngập tại khu vực đô thị

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý điểm ngập cục bộ thường xuyên trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã phối hợp với các sở, ngành và UBND phường, xã triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục khẩn cấp và lâu dài. Trong đó, trước mắt tiến hành khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước, về lâu dài sẽ đầu tư hệ thống tiêu thoát phù hợp với tốc độ đô thị hóa.

Sở Xây dựng kiểm tra hệ thống kênh tiêu nước tại sông Hạc, đoạn cầu Bốn Voi, phường Hạc Thành.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh có 64 vị trí thường xuyên xảy ra ngập cục bộ mỗi khi mưa to. Trong đó, tại khu vực các phường, xã của TP Thanh Hóa cũ có tới 31 điểm, bao gồm 24 điểm ngập cũ và 7 điểm mới phát sinh trong năm 2026.

Trước tồn tại trên, thực hiện Công văn số 19816, ngày 18/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết tình trạng ngập nước tại khu vực đô thị, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường, xã có các điểm ngập cục bộ kiểm tra, xác định nguyên nhân để xây dựng đề án tổng thể khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực đô thị.

Một trong những giải pháp triển khai khẩn cấp được xác định là duy tu, nạo vét, khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực tiêu thoát nước tại các kênh tiêu. Vì vậy, sở đã yêu cầu đơn vị quản lý hạ tầng tăng cường vệ sinh, vớt rác, bảo trì hệ thống cống, rãnh, hố ga, cửa xả nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước theo thiết kế... Trong đó, ưu tiên giải quyết tại khu vực nội đô thuộc 6 xã, phường “vùng lõi” của TP Thanh Hóa (cũ).

Bà Phạm Thị Yến, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa cho biết: Để khắc phục tình trạng ngập cục bộ tại khu vực nội thị theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Xây dựng và công ty đã xác định vị trí ngập cục bộ, đồng thời huy động nhân lực, máy móc nạo vét, khơi thông toàn bộ cống rãnh, hố ga, cửa thu gom nước, cửa xả tại 24 vị trí ngập thường xuyên. Quá trình thực hiện, nhiều vị trí ngập trong khu vực nội thị hệ thống cống thu gom và tiêu thoát nước do xây dựng từ nhiều năm, tiết diện nhỏ, cộng thêm tình trạng chất thải, bùn đất ứ đọng lâu ngày chưa được nạo vét làm giảm năng lực tiêu thoát nước. Do đó, công ty đã phải huy động máy đánh tan bùn công suất lớn để giải phóng các vị trí tắc, tiến hành nạo vét các cống thoát nước, kết nối với các cửa xả ra sông... Đến nay, đã khắc phục triệt để 9 vị trí, tuyến đường thường xảy ra ngập mỗi khi mưa to như: Lý Nhân Tông, Dương Đình Nghệ, Lê Qúy Đôn, Hàn Thuyên, Cửa Tả, Đông Hải. Hiện tại còn 15 vị trí, đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH MTV Sông Chu và UBND các phường Đông Sơn, Đông Quang, Hạc Thành, Hàm Rồng... huy động lực lượng ra quân tổng vệ sinh, khắc phục khẩn cấp, phá bỏ ách tắc, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước thuộc các tuyến sông nhà Lê, kênh Vinh, sông Quảng Châu.

Ông Khương Bá Luận, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV sông Chu cho biết: Công ty đã huy động toàn bộ nhân lực với hàng trăm công nhân cùng phương tiện, máy móc khơi thông dòng chảy, xử lý ách tắc bèo mảng, vật cản trên các kênh: Khánh Vân, Đô Cương; sông Thọ Hạc, sông Nhà Lê, sông Vinh, sông Thống Nhất, sông Rào và các tuyến tiêu có liên quan. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh khó khăn, đó là: tại 7 vùng tiêu thuộc khu vực đô thị, hành lang sông hiện nay đang bị hộ dân xâm lấn để xây dựng công trình tạm, trồng cây, khiến lòng sông bị thu hẹp. Vì vậy, đơn vị đề nghị chính quyền các phường, xã khẩn trương kiểm tra, đánh giá, xác định phạm vi lấn chiếm bảo vệ hệ thống sông để tổ chức giải tỏa, cắm mốc giới quản lý, tránh tình trạng tái lấn chiếm làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước.

Ông Lý Đình Sỹ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết: Xác định yêu cầu nâng cao năng lực tiêu thoát nước, xây dựng các giải pháp chống ngập đồng bộ, lâu dài và thích ứng với biến đổi khí hậu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết. Theo đó, Sở Xây dựng đã xây dựng 8 nhóm giải pháp, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng phòng chuyên môn phối hợp với các ngành, địa phương triển khai giải pháp khắc phục đảm bảo nguyên tắc “6 rõ, một xuyên suốt”. Đến nay, 31 vị trí thường xuyên xảy ra ngập tại khu vực đô thị, sau khi ra quân giải tỏa, thanh thải vật cản trên các sông, kênh đã khắc phục trên 80% tình trạng ngập lụt so với trước đây.

Sở Xây dựng Thanh Hóa đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư xử lý 31 điểm ngập úng cục bộ và đôn đốc thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật có hệ thống thoát nước kết nối từ khu vực ngập úng ra sông, kênh tiêu chính, như: Dự án xử lý các điểm ngập úng khu vực trung tâm; Dự án xử lý ngập úng khu dân cư hiện trạng tại khu vực Đông Sơn (cũ), Dự án xử lý ngập úng khu vực Tân Sơn (cũ)... Đây là những dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những “điểm nghẽn” về tiêu thoát nước đã tồn tại nhiều năm qua. Khi các giải pháp trước mắt và lâu dài được triển khai đồng bộ, bài toán ngập úng đô thị sẽ từng bước được giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo nền tảng cho quá trình phát triển đô thị ngày càng hiện đại.

Bài và ảnh: Khánh Huyền