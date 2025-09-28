Triển khai các nhiệm vụ cấp bách ứng phó bão số 10

Ngày 28/9/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục ban hành Công điện số 16/CĐ-PTDS về việc triển khai nhiệm vụ cấp bách ứng phó với bão số 10.

Tàu thuyền neo đậu tại âu tránh bão phường Sầm Sơn. (Ảnh: Hoàng Đông)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ nước ta, càng vào gần bờ biển nước ta bão càng mạnh lên.

Do ảnh hưởng của bão, tại vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ chiều tối 27/9 gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, hoàn lưu bão gây mưa lớn cho khu vực tỉnh Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến từ 150 - 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, đe dọa an toàn đê điều, hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.

Thực hiện Công điện số 7241/CĐ-BNNMT ngày 27/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; để chủ động ứng phó bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau:

Thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 27/9/2025 của UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó bão số 10 năm 2025.

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là Vĩ tuyến 12,5-20,0 vĩ độ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,0 độ kinh Đông, vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo các tin dự báo bão); tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú.

Triển khai các phương án cụ thể đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập đang thi công, các trọng điểm xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã; tổ chức thường trực lực lượng, phương tiện để sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du trong mọi tình huống.

Triển khai ngay các lực lượng, trang thiết bị đảm bảo công tác thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành thông suốt trước, trong và sau bão, lũ, trong đó đặc biệt lưu ý đối với khu vực miền núi có nguy cơ cao bị chia cắt.

Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại những khu vực xung yếu để xử lý ngay giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó đặc biệt lưu ý không để chia cắt, gián đoạn về giao thông; không để thiếu lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian ứng phó với bão, mưa lũ sau bão.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

NM