Trẻ em Việt tại Nhật Bản trải nghiệm văn hóa truyền thống quê hương ở EXPO 2025

Ngày 5/10, chương trình “Trung Thu sum vầy” kết hợp giao lưu “Cùng học, cùng yêu tiếng Việt” đã diễn ra tại Nhà Triển lãm Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm Thế giới EXPO Osaka Kansai 2025.

Ngày 5/10, chương trình “Trung Thu sum vầy” kết hợp giao lưu “Cùng học, cùng yêu tiếng Việt” đã diễn ra tại Nhà Triển lãm Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm Thế giới EXPO Osaka Kansai 2025.

Trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản giao lưu với các khách mời tại Nhà triển lãm Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Sự kiện có sự tham gia của 35 em học sinh trường Việt ngữ Cây Tre, giáo viên, chuyên gia và khách mời.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ EXPO 2025 Osaka Kansai, với mục tiêu gìn giữ tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chương trình bắt đầu bằng màn múa lân đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Tiếng trống rộn ràng, hình ảnh lân uyển chuyển mở ra không gian lễ hội đậm nét văn hóa.

Bà Đỗ Lan Phương - Giám đốc Nhà Triển lãm Việt Nam, phát biểu: “Chúng tôi rất tự hào được đồng hành cùng trường Việt ngữ Cây Tre tổ chức chương trình hôm nay. Đây không chỉ là dịp để kỷ niệm Tết Trung thu mà còn là cơ hội để kết nối cộng đồng, gìn giữ tiếng Việt và giới thiệu văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ EXPO 2025.”

“Chúng tôi tin rằng, những chương trình như hôm nay không chỉ lan tỏa văn hóa Việt Nam mà còn góp phần vun đắp tinh thần cộng đồng và giữ gìn tiếng Việt cho thế hệ tương lai,” bà Đỗ Lan Phương nhấn mạnh.

Các em bé Việt Nam tại Osaka trải nghiệm môn nghệ thuật múa rối nước tại Nhà triển lãm Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Giáo sư Shimizu Masaaki thuộc Đại học Osaka nhận định tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là cầu nối văn hóa giữa cộng đồng Việt Nam và thế giới.

Giáo sư nhấn mạnh việc học và gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài giúp thế hệ trẻ tự hào về nguồn cội và góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc.

Em Phương Anh, học sinh trường Việt ngữ Cây Tre, cũng bày tỏ sự hào hứng khi được tham gia chương trình. Em khẳng định đây là cơ hội để mình và các bạn cùng học hỏi, trải nghiệm văn hóa Việt, và tự hào hơn về tiếng Việt của mình.

Chương trình đã mang đến những trải nghiệm văn hóa truyền thống như hướng dẫn chơi nhạc cụ truyền thống Klong-put và nghệ thuật đặc sắc múa rối nước Việt Nam.

Chương trình “Trung Thu sum vầy” và giao lưu “Cùng học, cùng yêu tiếng Việt” đã để lại dấu ấn sâu sắc, là minh chứng cho tinh thần hội nhập và gìn giữ - một thông điệp đầy ý nghĩa trong khuôn khổ hoạt động của Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025./.

Theo TTXVN

