Trao tặng Báo Nhân Dân Xuân Bính Ngọ cho chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa

Trong không khí ấm áp của những ngày cận Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 3/2, đại diện Báo Nhân Dân đã thăm và trao tặng Báo Nhân Dân Xuân Bính Ngọ 2026 cho cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh Thanh Hóa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý đón đọc Báo Nhân Dân Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo đó, đại diện Báo Nhân Dân đã trao tặng 6.000 tờ Báo Nhân Dân xuân Bính Ngọ 2026 cho các Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, Trung Lý, Pù Nhi, Tam Chung, Quang Chiểu và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, mỗi đồn 1.000 tờ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý đọc Báo Nhân Dân Xuân Bính Ngọ 2026.

Tặng Báo Xuân là hoạt động truyền thống, được Báo Nhân Dân tổ chức thường niên vào mỗi dịp Tết đến, xuân về. Mỗi số báo không chỉ là món quà tinh thần mang đậm hương vị Tết, mà còn là nhịp cầu nối liền tình cảm, sự tri ân, sẻ chia của hậu phương dành cho lực lượng tuyến đầu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đọc Báo Nhân Dân Xuân Bính Ngọ 2026.

Nhận những tờ Báo Nhân Dân Xuân Bính Ngọ 2026 do đại diện Báo Nhân Dân trao tặng, Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý, bày tỏ niềm vui mừng, xúc động bởi món quà đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Báo Nhân Dân và các cơ quan, đơn vị đồng hành.

Đồng chí khẳng định, cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các lực lượng đang bảo vệ biên giới, sẽ luôn cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Những số Báo Xuân thấm đượm tình cảm của hậu phương được chuyển tới tay các cán bộ, chiến sĩ 6 đồn Biên phòng trở thành nguồn động viên tinh thần, cổ vũ các đồng chí vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiến Đông