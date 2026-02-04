Trao quà Tết cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 4/2, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình trao tặng quà tết cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hạc Thành.

Tại chương trình, Hội NCT tỉnh đã trao tặng 20 suất quà của nhà tài trợ cho hội viên, NCT khó khăn tại phường Hạc Thành.

Cùng với phường Hạc Thành, từ nguồn kinh phí hỗ trợ do Trung ương Hội NCT Việt Nam kêu gọi thông qua Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) tài trợ, Hội NCT tỉnh đã chuyển 480 suất quà đến Hội NCT các xã, phường trong tỉnh để trao tặng cho hội viên, NCT có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội NCT tỉnh cũng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và nhà hảo tâm trong tỉnh trao tặng trên 100 suất cho hội viên, NCT khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua chương trình thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp hội và các nhà tài trợ, nhằm hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền ấm áp, an vui.

Trung Hiếu