Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thời sự

Tràn đê bao sông Cầu Chày, xã Xuân Tín sơ tán khẩn cấp khoảng 700 hộ dân

Đình Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Khoảng 15 giờ chiều nay ngày 29/9, tuyến đê bao sông Cầu Chày thuộc địa bàn xã Xuân Tín (xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân cũ), bị tràn. Xã Xuân Tín đã huy động lực lượng, vật tư tại chỗ xử lý chống tràn và tổ chức di dân tại 14 thôn của xã.

Tràn đê bao sông Cầu Chày, xã Xuân Tín sơ tán khẩn cấp khoảng 700 hộ dân

Khoảng 15 giờ chiều nay ngày 29/9, tuyến đê bao sông Cầu Chày thuộc địa bàn xã Xuân Tín (xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân cũ), bị tràn. Xã Xuân Tín đã huy động lực lượng, vật tư tại chỗ xử lý chống tràn và tổ chức di dân tại 14 thôn của xã.

Tràn đê bao sông Cầu Chày, xã Xuân Tín sơ tán khẩn cấp khoảng 700 hộ dân

Trong những ngày qua có mưa lớn, nước sông Cầu Chày dâng cao đã làm đoạn đê bao sông Cầu Chày bị tràn với chiều dài 4,2km, tràn cao trung bình 80cm. Ban đầu, xã Xuân Tín huy động lực lượng, vật tư tại chỗ đắp chống tràn. Tuy nhiên, do chiều dài tuyến đê lớn, lượng nước dâng nhanh khiến việc đắp chống tràn không thực hiện được.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, xã Xuân Tín đã thực hiện sơ tán khoảng 700 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu thuộc 14 thôn đến nơi an toàn. Hiện tại, xã Xuân Tín đang theo dõi chặt chẽ tình hình nước dâng để có phương án sơ tán người dân phù hợp với thực tế diễn biến của mưa lũ.

Đình Hà

Từ khóa:

#xã Xuân Tín #Huyện Thọ Xuân #Sơ tán khẩn cấp #Quảng Phú #sông #thôn #Di dân #Xử lý #Nhân dân #lực lượng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đê tại xã Các Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đê tại xã Các Sơn

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều tối 29/9, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đê sông Thị Long tại xã Các Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long