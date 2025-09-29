Tràn đê bao sông Cầu Chày, xã Xuân Tín sơ tán khẩn cấp khoảng 700 hộ dân

Khoảng 15 giờ chiều nay ngày 29/9, tuyến đê bao sông Cầu Chày thuộc địa bàn xã Xuân Tín (xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân cũ), bị tràn. Xã Xuân Tín đã huy động lực lượng, vật tư tại chỗ xử lý chống tràn và tổ chức di dân tại 14 thôn của xã.

Trong những ngày qua có mưa lớn, nước sông Cầu Chày dâng cao đã làm đoạn đê bao sông Cầu Chày bị tràn với chiều dài 4,2km, tràn cao trung bình 80cm. Ban đầu, xã Xuân Tín huy động lực lượng, vật tư tại chỗ đắp chống tràn. Tuy nhiên, do chiều dài tuyến đê lớn, lượng nước dâng nhanh khiến việc đắp chống tràn không thực hiện được.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, xã Xuân Tín đã thực hiện sơ tán khoảng 700 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu thuộc 14 thôn đến nơi an toàn. Hiện tại, xã Xuân Tín đang theo dõi chặt chẽ tình hình nước dâng để có phương án sơ tán người dân phù hợp với thực tế diễn biến của mưa lũ.

Đình Hà