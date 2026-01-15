Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm thực hiện việc dự kiến và phân bổ số lượng ĐBQH được bầu; xác định cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tổ chức giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Trách nhiệm của Chính phủ đối với cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thì trong cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử.

Nguồn: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA