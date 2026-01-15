Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp được quy định như thế nào?

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm thực hiện việc dự kiến và phân bổ số lượng ĐBQH được bầu; xác định cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tổ chức giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm thực hiện việc dự kiến và phân bổ số lượng ĐBQH được bầu; xác định cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tổ chức giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của Chính phủ đối với cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thì trong cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử.

Nguồn: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Từ khóa:

#Đại biểu HĐND #ĐBQH #Bầu cử #Ủy ban thường vụ quốc hội #Quy định #Trách nhiệm #Phân bổ #Bảo đảm #Pháp luật #giới thiệu

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Trí thức người Việt tại Mỹ: “Nhịp cầu yêu thương” hướng về Tổ quốc

Trí thức người Việt tại Mỹ: “Nhịp cầu yêu thương” hướng về Tổ quốc

Tin tức Đại hội
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo kiều bào, trí thức Việt tại Mỹ. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại New York (Mỹ) đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục...
Ra mắt cuốn Thông tin nội bộ xã Hoằng Lộc

Ra mắt cuốn Thông tin nội bộ xã Hoằng Lộc

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/1, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Lộc tổ chức ra mắt cuốn “Thông tin nội bộ xã Hoằng Lộc”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm của Đảng ủy trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,...
Đại hội Đảng: Kỳ vọng mới về sự phát triển của vùng biên giới, dân tộc thiểu số

Đại hội Đảng: Kỳ vọng mới về sự phát triển của vùng biên giới, dân tộc thiểu số

Tin tức Đại hội
Trải qua 40 năm kiên định thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (1986-2026), Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh