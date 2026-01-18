Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Trách nhiệm của Thường trực HĐND các cấp đối với cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được quy định như thế nào?

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Trả lời: Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thì trong cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Thường trực HĐND có trách nhiệm dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND của cấp mình. Thường trực HĐND các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trách nhiệm của Thường trực HĐND các cấp đối với cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thì trong cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Thường trực HĐND có trách nhiệm dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND của cấp mình. Thường trực HĐND các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trách nhiệm của Thường trực HĐND các cấp đối với cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của UBND các cấp đối với cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp được quy định như thế nào?

Trả lời: UBND các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp, thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Riêng UBND cấp xã còn có thêm một số trách nhiệm khác như xác định khu vực bỏ phiếu và báo cáo UBND cấp tỉnh (khoản 4 Điều 11 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). UBND cấp xã lập danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu.

UBND các cấp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử.

Nguồn: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Từ khóa:

#Đại biểu HĐND #Bầu cử #ĐBQH #Trách nhiệm #Quy định #MTTQ #Pháp luật #Kiểm tra #An ninh trật tự #công tác

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội XIV

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội XIV

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20/1, các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng tham gia thảo luận tại Đoàn, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên thảo luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.
Truyền thông quốc tế theo sát các định hướng phát triển của Việt Nam

Truyền thông quốc tế theo sát các định hướng phát triển của Việt Nam

Tin tức Đại hội
Ngày khai mạc chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam với bài phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm được truyền hình trực tiếp đã thu hút sự quan tâm của nhiều hãng thông tấn và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới.
Hình ảnh Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Hình ảnh Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội có 36 đại biểu; đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư...
“Kiều bào tin tưởng Đại hội XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đột phá mạnh mẽ

“Kiều bào tin tưởng Đại hội XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đột phá mạnh mẽ"

Tin tức Đại hội
Là kiều bào duy nhất tại Cộng hòa Liên bang Đức được mời về tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhà báo Việt kiều Nguyễn Huy Thắng, Tổng biên tập Báo Việt Đức và Truyền hình Việt - Đức VDTV, một gương mặt có uy tín trong cộng đồng người Việt tại Berlin,...
Đón gió vươn cao (Bài 1): Anh hùng trên vùng đất ngọt

Đón gió vươn cao (Bài 1): Anh hùng trên vùng đất ngọt

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hành trình 40 năm đổi mới của đất nước ta đã trải qua năm tháng “dò đường” đến xác định quan niệm đúng đắn và có bước đi thích hợp. Trong quá trình đổi mới vừa thách thức, vừa cam go ấy, những quan điểm, chủ trương, chính sách, thể chế về phát triển...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh