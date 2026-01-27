Top 5 loại tấm ốp tường tốt nhất 2026: Tính năng & Giá thành?

Khi yêu cầu về tính thẩm mỹ và độ bền ngày càng khắt khe, việc lựa chọn giải pháp ốp tường kém chất lượng không còn chỗ đứng trong thi công hiện đại. 5 vật liệu sau đảm bảo giúp các gia chủ biến những bức tường đơn điệu thành điểm nhấn kiến trúc ấn tượng, đồng thời có tuổi thọ ít nhất 7 – 10 năm sử dụng.

Tấm ốp than tre – Mẫu mã đa dạng với độ chân thật cao

Tấm ốp than tre là vật liệu nội thất composite kết hợp nhựa resin với bột than tre tự nhiên. Quy trình ép nóng tạo nên cấu trúc vững chắc, loại bỏ gần như tuyệt đối hiện tượng mục rỗng, mang lại tuổi thọ ấn tượng từ 10 – 15 năm. Đặc biệt, vật liệu có khả năng chống ẩm xuất sắc với độ nở dày chỉ đạt 0,4% (QUATEST 3).

Điểm nổi bật của tấm ốp than tre nằm ở bộ sưu tập hơn 100 mẫu mã bề mặt cùng sự linh hoạt tối đa trong thi công. Vật liệu cho phép uốn cong, gấp góc mà không cần cắt rời, từ đó hạn chế các mối nối tại mảng tường, trụ cột lớn. Sản phẩm có giá thành dao động 209.000 – 699.000 VNĐ/m2 , thấp hơn 40 – 60% so với vật liệu tự nhiên.

Các mẫu tấm than tre ốp tường sang trọng

Tấm PVC vân đá – Đẹp như đá nhưng nhẹ, uốn cong linh hoạt

Tấm PVC vân đá là vật liệu ốp nội thất được sản xuất từ nhựa PVC kết hợp lớp bề mặt in hoặc ép vân đá tinh xảo, tái hiện chân thực đến 99% vẻ đẹp của đá tự nhiên. Thành phần cấu tạo gồm 70% bột đá tự nhiên, 25% nhựa PVC nguyên sinh và phụ gia giúp vật liệu đạt tuổi thọ 10 – 15 năm, hạn chế cong vênh và hạn chế cháy lan tốt.

Lợi thế lớn nhất của tấm PVC vân đá nằm ở trọng lượng nhẹ (chỉ khoảng 15 kg/tấm dày 2,5 mm) và khả năng chống nước gần như tuyệt đối. Vật liệu có độ giãn nở chiều dày chỉ từ -1,4% đến 0,01% sau 24 giờ ngâm ở nhiệt độ 20±2°C. Trên thị trường Việt Nam, tấm PVC vân đá có mức giá dao động từ 119.000 – 179.000 VNĐ/m2.

Ứng dụng tấm PVC vân đá hiện đại ốp tường nội thất

Tấm nhựa Nano – Thi công nhanh chóng nhờ hệ hèm khóa

Tấm nhựa Nano là dòng vật liệu ốp tường được đánh giá cao nhờ khả năng thi công nhanh và ổn định trong quá trình sử dụng. Được cấu tạo từ 50 – 70% bột đá, 26 – 40% hạt nhựa PVC/PS cùng phụ gia, vật liệu có khả năng chống ẩm gần như 100% . Vật liệu có kết cấu tổ ong rỗng, vừa chịu lực tốt vừa giảm tải trọng cho công trình (chỉ từ 4,4 đến 6,2 kg/m2).

Tấm Nano “lấy lòng” nhiều kiến trúc sư nhờ có thiết kế sẵn hèm khóa âm dương, tiết kiệm từ 30 – 40% thời gian thi công. Vật liệu này còn hạn chế cháy lan tốt, bề mặt không bắt lửa trong 30 giây tiếp xúc với nguồn cháy. Sản phẩm có giá 72.500 – 187.500 VNĐ/m2, cực kỳ phù hợp cho công trình dân dụng, cải tạo, thương mại nhẹ.

Các ý tưởng ốp tường bằng tấm nhựa Nano đẹp

Tấm nhựa lam sóng – Tăng chiều sâu không gian

Tấm nhựa lam sóng sở hữu cấu tạo và tính năng tương tự như tấm ốp Nano , song lại nổi bật với bề mặt 3 – 5 sóng chạy dọc thân tấm. Dòng vật liệu này hiện có khoảng 6 lựa chọn bề mặt gồm vân giả gỗ, giả vải, vân giấy, đơn sắc, vân kim loại và giả bê tông, mang lại hiệu ứng thị giác 3D rõ nét.

Các rãnh sóng trên bề mặt tấm lam sóng còn giúp giúp tán âm hiệu quả, kết hợp cùng lớp nhựa đặc phía trong nhằm hạn chế tiếng ồn phản xạ từ tường, phù hợp cho nhiều không gian nội thất hiện đại. Vật liệu này có mức giá có dao động rộng hơn so với tấm Nano, từ 179.000 – 425.000 VNĐ/m2.

Thiết kế tường phòng khách, phòng ngủ bằng tấm nhựa lam sóng

Tấm ốp gỗ nhựa – Điểm tô tường vách mặt ngoài công trình

Tấm ốp gỗ nhựa là dòng vật liệu ngoại thất được sản xuất từ hỗn hợp bột gỗ, nhựa HDPE hoặc PVC cùng các phụ gia, ép định hình thành tấm ốp có hèm khóa. Vật liệu mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi như gỗ tự nhiên nhưng không bị ẩm mốc hay mối mọt. Sản phẩm này có tuổi thọ từ 7 – 20 năm, với tỷ lệ giãn nở thấp chỉ 5 – 10% ở các dòng thông thường, một số dòng cao cấp đạt mức giãn nở chỉ 0,1%.

Trong 3 tháng đầu, tấm gỗ nhựa ngoài trời có thể phai màu từ 10% – 20%, sau đó ổn định theo thời gian. Để khắc phục tình trạng này, có thể lựa chọn dòng gỗ nhựa phủ HDPE với mức phai 10% sau 5 năm hoặc dòng ASA có thể giữ màu bền vững. Hiện nay, sản phẩm được phân phối rộng rãi với mức giá từ 224.000 – 2.803.000 VNĐ/m2.

Mẫu tường, vách ngoại thất ốp tấm gỗ nhựa đẹp

Ông Trần Quang Hội – Giám đốc CTCP Kosmos Việt Nam (Tổng kho có hơn 500 đại lý phân phối tấm ốp tường chất lượng cao) cho biết: “Với kinh nghiệm hơn một thập kỷ hoạt động, chúng tôi nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng đang hướng tới những dòng tấm ốp tường không chỉ đẹp mà còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, chống ẩm mốc và thân thiện với môi trường.”

Việc lựa chọn tấm ốp tường không chỉ đơn thuần là quyết định về mặt trang trí, mà là một khoản đầu tư vào độ bền vững và giá trị thẩm mỹ dài hạn của công trình. Việc cân nhắc kỹ lưỡng đặc điểm kỹ thuật, tính thẩm mỹ và ngân sách sẽ giúp chủ đầu tư lựa chọn được giải pháp ốp tường phù hợp.