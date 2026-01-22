Tổng thống Trump bất ngờ rút lại đe dọa sử dụng thuế quan, vũ lực liên quan Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ rút lại các đe dọa áp thuế nhằm gây sức ép với các nước châu Âu trong tranh chấp liên quan tới Greenland, đồng thời loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ, ngày 21/1/2026. Ảnh: AP.

Ông cũng cho biết Washington cùng các đồng minh phương Tây đã đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận về hòn đảo thuộc chủ quyền Đan Mạch. Động thái này được đánh giá là giúp hạ nhiệt căng thẳng xuyên Đại Tây Dương, vốn có nguy cơ leo thang nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos ngày 21/1, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ không triển khai các biện pháp thuế quan dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2 đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ của 8 quốc gia châu Âu, gồm Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Anh. Trước đó, ông từng đe dọa sử dụng thuế quan như một đòn bẩy nhằm thúc đẩy việc giành quyền kiểm soát Greenland, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới và gây chấn động trong nội bộ NATO.

Trong khi đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và trên thực tế, toàn bộ khu vực Bắc Cực. Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá, nếu được hoàn tất, đây sẽ là một giải pháp ưu việt cho Mỹ và tất cả các quốc gia NATO. Tổng thống Trump cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận bổ sung đang được tiến hành liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa “Golden Dome”, trong phạm vi Greenland. Thông tin bổ sung sẽ được công bố khi các cuộc thảo luận tiếp tục tiến triển.

Hòn đảo Greenland: Tâm điểm tranh chấp trong quan hệ Âu - Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trước những diễn biến mới nhất này, các nhà ngoại giao châu Âu cho rằng sự thay đổi giọng điệu của Tổng thống Mỹ chưa giải quyết dứt điểm tranh chấp về Greenland, song đã giúp tránh một cuộc đối đầu công khai giữa các đồng minh.

Về phía Đan Mạch, Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh rằng mọi giải pháp phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Vương quốc này, cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Ông cho rằng vấn đề này nên được xử lý thông qua ngoại giao kín, thay vì các tuyên bố công khai trên mạng xã hội.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters