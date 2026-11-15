Tổng thống Argentina xác nhận tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2027

Tổng thống Argentina Javier Milei ngày 14/11 xác nhận sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 24/10/2027. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các đảng phái bắt đầu định hình chiến lược tranh cử, nhưng phe đối lập vẫn chưa thống nhất được ứng cử viên có khả năng cạnh tranh với đương kim tổng thống.

Theo thông tin được công bố, ông Milei muốn tiếp tục theo đuổi chương trình cải cách kinh tế theo định hướng tự do, trọng tâm là cắt giảm chi tiêu công và nới lỏng các quy định quản lý. Nếu tái đắc cử, ông sẽ có thêm một nhiệm kỳ 4 năm để triển khai những chính sách đã được thực hiện kể từ khi nhậm chức.

Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 24/10/2027. Tuy nhiên, việc có tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ mở, đồng thời và bắt buộc (PASO) như thông lệ hay không vẫn chưa được quyết định. Theo trang kiểm chứng thông tin Chequeado, Chính phủ Argentina đang thúc đẩy dự luật cải cách bầu cử nhằm bãi bỏ cơ chế này. Dự luật hiện được xem xét tại Thượng viện; nếu được thông qua, văn bản còn phải được Hạ viện phê chuẩn.

Về các đối thủ tiềm năng, Thống đốc tỉnh Buenos Aires Axel Kicillof được xem là một trong những gương mặt nổi bật của phong trào Peronist đối lập. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa cũng là nhân vật có khả năng tham gia cuộc đua. Tuy nhiên, các lực lượng Peronist vẫn đang tìm cách khắc phục bất đồng và xây dựng một liên minh chung.

Ở phía cánh hữu, Thượng nghị sĩ Patricia Bullrich đang thu hút sự chú ý sau những bất đồng với ông Milei về một số chính sách của chính phủ. Khả năng bà tham gia tranh cử vẫn chưa được xác nhận. Theo Financial Times ngày 15/11, những căng thẳng này làm dấy lên câu hỏi về sự đoàn kết trong phe ủng hộ tổng thống trước thềm bầu cử.

Như vậy, ông Milei hiện là nhân vật đầu tiên công khai xác nhận ý định tranh cử. Cuộc đua năm 2027 vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị, khi các đảng phái chưa chính thức chốt danh sách ứng cử viên.

Lê Hà.