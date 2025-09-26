Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin sự cố, thiên tai, thảm họa

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành Văn bản số 428/VP-KH về việc thông tin, tuyên truyền số điện thoại 112 tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Thực hiện Quyết định số 2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng số điện thoại 112 tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc (Tổng đài 112); Quyết định số 2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế sử dụng số điện thoại 112 tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền về Tổng đài 112 đến rộng rãi người dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức, người dân có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để tổng hợp, báo cáo (địa chỉ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia: Số 8, đường sân golf, phường Long Biên, thành phố Hà Nội); gửi văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia, đường link truy cập https://vpdt.vnptioffice.vn/qlvbdh/main; mã định danh trên Trục liên thông văn bản quốc gia là 41.

Ngày 15/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2023/QĐ-TTg sử dụng số điện thoại 112 để tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân theo quy định của Nghị định số 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời có Quyết định số 2024/QĐ-TTg ban hành Quy chế sử dụng số điện thoại 112.

Tổng đài 112 đặt tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh) để tiếp nhận, xử lý thông tin, hoạt động 24/7 trong phạm vi toàn quốc; tổ chức, cá nhân được miễn cước cuộc gọi cố định, di động, tin nhắn và đa phương tiện đến Tổng đài 112.