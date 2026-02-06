Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Nguyễn Hồng Điệp - TTXVN
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Campuchia, thúc đẩy hợp tác toàn diện, củng cố mối quan hệ láng giềng và hợp tác khu vực Việt Nam-Campuchia-Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Campuchia, thúc đẩy hợp tác toàn diện, củng cố mối quan hệ láng giềng và hợp tác khu vực Việt Nam-Campuchia-Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Vientiane (Lào) lên đường thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, trong ngày 6/2.

Tham gia đoàn chính thức có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm có tầm vóc và ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Tổng Bí thư luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Campuchia, mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước cũng như ba Đảng, ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Nguyễn Hồng Điệp - TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-to-lam-len-duong-tham-cap-nha-nuoc-vuong-quoc-campuchia-post1092686.vnp

Từ khóa:

#Campuchia #Tổng bí thư #Trưởng ban Tổ chức Trung ương #Bộ chính trị #Đảng cộng sản Việt Nam #Trung ương đảng #Đại sứ Việt Nam #Phạm Minh Chính #Trịnh Văn Quyết #Lương Tam Quang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân...
[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần trước như: ấn định ngày bầu cử sớm (15/3/2026), rút ngắn quy trình bầu cử từ...
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí - xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh