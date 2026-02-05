Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

Hotline: 0822.173.636   |

Nguyễn Hồng Điệp/TTXVN
Ngày 5/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công tốt đẹp.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước ta chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trong nhiệm kỳ mới - chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên mà Lào đón ngay sau Đại hội XII của bạn, và chỉ hơn một tuần sau khi ta đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam ngay sau Đại hội XIV, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt-Lào.

Chuyến thăm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào - một mối quan hệ gắn bó keo sơn đã được thử thách, tôi luyện và không ngừng bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử; đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc đưa quan hệ phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả.

