Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi, động viên nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi, động viên nhân dân các vùng bị thiệt hại do bão lũ.

Hàng nghìn ngôi nhà của người dân xã Nông Cống ngập trong biển nước sáng 30/9.

Trước tình hình bão số 10 đổ bộ vào vùng biển và đất liền nước ta với cường độ mạnh, di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản tại các địa phương. Mưa lũ sau bão tiếp tục diễn biến phức tạp trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều khu vực bị ngập lụt, hệ thống đê điều bị đe dọa, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá rất cao, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi, động viên nhân dân các vùng bị thiệt hại do bão lũ; đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội:

1. Khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra; bảo đảm cuộc sống cơ bản cho người dân các vùng bị ảnh hưởng; không để diễn ra tình trạng người dân đói, rét, không có chỗ ở; sớm khắc phục các trường học bảo đảm thầy cô giáo và các em học sinh được đến trường. Phát huy vai trò của quân đội, công an, lực lượng đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

2. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê điều và các hồ chứa nước; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và tài sản Nhà nước.

3. Nhanh chóng khôi phục hệ thống đường giao thông, đường điện, viễn thông, không để các địa phương bị chia cắt, mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn; khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Có phương án bảo đảm sức khỏe cho nhân dân trong mùa mưa lũ, nhất là triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch và lương thực, đồng thời có phương án hỗ trợ y tế kịp thời; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh bệnh tật và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão số 10, tính đến 13h ngày 30/9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã khiến 26 người thiệt mạng, 22 người mất tích, 105 người bị thương và 8 người mất liên lạc tại Gia Lai. Các lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm.

Về nhà cửa, đã có gần 136.000 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái và gần 14.000 căn nhà bị ngập. Gần 23.000 ha lúa và hoa màu; gần 9.000 ha thủy sản bị thiệt hại.

Thiên tai cũng gây ra 15 sự cố đê điều cùng hàng nghìn điểm sạt lở, ách tắc giao thông. Hơn 5.600 cột điện và khoảng 58.000 cây xanh gãy đổ.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho người dân và duy trì chế độ báo cáo hằng ngày về Văn phòng Trung ương Đảng, theo đúng chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư.

