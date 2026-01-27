Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 27/1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta."

Trong những giá trị trường tồn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, tư tưởng về tình đoàn kết quốc tế trong sáng, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào luôn được xem là một trong những minh chứng tiêu biểu và cảm động nhất. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đặc biệt ấy.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã tới đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: Những chiến công anh hùng của các chiến sỹ cách mạng Việt Nam sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử.

Trước đó, ngày 26/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia; hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm; hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đến Việt Nam - quốc gia đầu tiên thăm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng, có ý nghĩa và dấu mốc lịch sử, thể hiện sâu sắc sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith với mối quan hệ Việt Nam-Lào; góp phần đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới; khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

