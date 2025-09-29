Tối nay (29/9), tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Dự kiến thời gian tăng lưu lượng xả lũ từ 19h30 ngày 29/9 và kết thúc từ 19h00 ngày 7/10.

Ảnh minh họa.

Chiều 29/9, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) thông báo tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Theo Intracom, mực nước dâng hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 mùa mưa hiện nay đang là 25,5m/25,5m.

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 thực hiện xả lũ để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết là 25,5m.

Theo đó, dự kiến thời gian tăng lưu lượng xả lũ từ 19h30 ngày 29/9 và kết thúc từ 19h00 ngày 7/10.

Lưu lượng xả dự kiến từ 8.500m3/s đến 11.000m3/s (tùy theo lưu lượng nước đến hồ) và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước chết.

Tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến: Q = Q nhà máy + Q xả tràn = 8.500m3/s đến 11.000m3⁄s.

Mực nước hạ lưu chênh lệch từ cao trình 26m đến 29m.

Intracom đề nghị UBND các xã Thiệu Hóa, Thiệu Trung, Thiệu Toán, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Tân, Cẩm Vân thông báo khẩn cho Nhân dân và các thôn nằm dọc bờ sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, hoa màu, vật nuôi, thủy hải sản...

Tuyệt đối Nhân dân không đi lại tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ. Đặc biệt là các vị trí nêu trong thông báo khi nước dâng lên hoặc rút xuống theo quy trình vận hành hồ chứa.

NM