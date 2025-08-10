“Tổ quốc trong tim”: Tái hiện 80 năm lịch sử bằng âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng

“Tổ quốc trong tim” không chỉ là một thông điệp nghệ thuật, mà còn là tâm thế của mỗi người Việt Nam. Đó là khi ta hát Quốc ca bằng tất cả niềm tự hào, là khi ta mang theo tinh thần phụng sự đất nước.

Chương trình là một bản trường ca của âm thanh, ánh sáng và ký ức, đan xen những cung bậc cảm xúc: Tự hào, biết ơn, khát vọng, tình yêu Tổ quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tối 10/8, hơn 50.000 khán giả tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã cùng đặt tay lên trái tim và cùng hòa nhịp ca khúc “Tiến Quân ca” của nhạc sỹ Văn Cao.

Đó là khoảnh khắc xúc động nhất trong chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đơn vị phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Đến tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Sân khấu hoành tráng với biểu tượng chữ V, cao 26 mét, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng.

Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh, và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. (Ảnh: BTC)

“Tổ quốc trong tim” còn là lời hiệu triệu về bản lĩnh, khí phách và tinh thần đoàn kết của một dân tộc trải qua bao thăng trầm, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, đến công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường hôm nay.

“Tổ quốc – hai tiếng thiêng liêng, không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà còn chứa đựng trong đó truyền thống, văn hoá, lịch sử của dân tộc. Bởi thế, Tổ quốc luôn trong trái tim mỗi người, luôn là niềm tự hào để tiếp nối quá khứ hào hùng, kiến tạo các giá trị nhân văn trong hiện tại, vươn tới tương lai rực rỡ,” ông Lê Quốc Minh nói.

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, từ thiết kế sân khấu mang hình chữ V biểu tượng cho “Việt Nam-Chiến thắng” cho đến những hình tượng thiêng liêng như lá Cờ đỏ Sao vàng tung bay, đoàn quân sải bước uy nghiêm mạnh mẽ, hay các lát cắt phi thời gian tái hiện lịch sử... tất cả đều được dàn dựng công phu với mong muốn khơi gợi niềm tự hào, gắn kết hàng triệu trái tim người Việt Nam trong và ngoài nước.

Các khán giả hòa chung bầu không khí tự hào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Chúng tôi tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, kết nối các thế hệ, là cách thức hiệu quả để kể lại câu chuyện đất nước một cách dung dị, chân phương mà sâu sắc,” ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Chương trình quy tụ khối đội ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, cùng hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên, thiếu nhi cùng các ban nhạc, dàn hợp xướng...

“Tổ quốc trong tim” gồm ba chương như ba lát cắt cảm xúc tái hiện dòng chảy 80 năm lịch sử bằng âm nhạc, hình ảnh và ánh sáng để cùng sống lại, cảm nhận và khắc ghi hai từ thiêng liêng: Tổ quốc.

Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương và ca sỹ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: BTC)

Chương 1: Dáng hình đất nước gồm các ca khúc “Mười chín tháng tám-Đoàn vệ quốc quân-Đường chúng ta đi,” “Làng tôi-Ngày mùa,” “Hò kéo pháo-Đường lên phía trước,” “Mẹ yêu con.”

Chương 2: Giai điệu tự hào gồm các ca khúc “Giai điệu tự hào,” “Viết tiếp câu chuyện hoà bình,” “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng-Bác Hồ người cho em tất cả.”

Chương 3: “Tổ quốc trong tim gồm các ca khúc “Tôi yêu Việt Nam,” “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam,” “Bèo dạt mây trôi-Bài ca Đất phương Nam-Em trong mắt tôi,” “Một vòng Việt Nam.”

“Tổ quốc trong tim” là một buổi hòa nhạc quốc gia dành tặng cho Nhân dân, là lời chào nồng ấm từ Hà Nội, từ Việt Nam, gửi đến bạn bè quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chương trình khép lại với bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,” một lần nữa, hàng vạn khán giả lại đồng thanh hòa nhịp ca khúc của nhạc sỹ Phạm Tuyên và màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Các phần trình diễn quy tụ dàn nghệ sỹ gạo cội và các nghệ sỹ trẻ hàng đầu Việt Nam: Nghệ sỹ Nhân dân Thu Huyền, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, các ca sỹ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hà Lê, Thanh Duy, Suboi, nhóm Oplus...

Khán giả đã được chào đón các quân nhân thuộc Trường Sỹ quan Lục quân 1, những chiến sỹ đã đại diện cho các lực lượng vũ trang Việt Nam tham gia diễu binh trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ (Nga) dịp tháng Năm vừa rồi.

Màn diễu hành của các quân nhân thuộc Trường Sỹ quan Lục quân 1. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, các gương mặt thể thao tiêu biểu đã đưa hình ảnh Việt Nam tỏa sáng trên các đấu trường quốc tế cũng có mặt, giao lưu cùng khán giả. Đó là Lê Văn Công – vận động viên đầu tiên của thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được huy chương ở Paralympic Paris 2024; Nguyễn Thị Ánh Viên – “tiểu tiên cá” của bơi lội Việt Nam, biểu tượng của sự bền bỉ và chinh phục; Nguyễn Quang Hải – người đã ghi dấu ấn lịch sử cho bóng đá nước nhà bằng những khoảnh khắc khó quên; vận động viên Karate Nguyễn Ngọc Trâm – chủ nhân tấm huy chương vàng ASIAD 19 và vô địch châu Á 2025; xạ thủ Phạm Quang Huy - vận động viên đầu tiên của Việt Nam đoạt Huy chương vàng bộ môn bắn súng tại ASIAD./.

Đơn vị tổ chức: Báo Nhân Dân; Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Sáng tạo nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ngành của Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan Giám đốc Dự án: Phạm Thị Hằng Tổng đạo diễn: Đặng Lê Minh Trí Giám đốc âm nhạc: Nguyễn Hữu Vượng

Theo Vietnam+