Tổ chức các đoàn kiểm tra điểm nóng, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết

Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra, giám sát các điểm nóng về dịch sốt xuất huyết, nhằm nâng cao năng lực phòng chống, đảm bảo điều trị đúng quy trình để hạn chế tử vong.

Bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết trong tình trạng nặng. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Ngày 12/8, Bộ Y tế thông tin, Bộ vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tập trung triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống sốt xuất huyết.

Các tỉnh/thành phố cần tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn nhằm kịp thời đề xuất các biện pháp phòng, chống hiệu quả, đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bùng phát lan rộng.

Đối với các Viện, Bệnh viện trực thuộc, Bộ Y tế yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur chỉ đạo tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn phụ trách. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch kịp thời; Hỗ trợ các tỉnh, thành phố nâng cao năng lực về giám sát và phòng chống sốt xuất huyết ở tất cả các cấp chuyên môn. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các điểm nóng, nguy cơ bùng phát dịch.

Đối với các Bệnh viện trực thuộc, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác điều trị sốt xuất huyết, sẵn sàng cấp cứu và điều trị bệnh nhân, thực hiện phân loại kịp thời, chính xác, tránh trường hợp bệnh nhân không được chẩn đoán, phân loại chính xác, không được điều trị đúng phác đồ.

Các đơn vị có liên quan tăng cường công tác chỉ đạo chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức tập huấn, tập huấn lại Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản và cấp ban đầu nhằm hạn chế tối đa các ca biến chứng sốc sốt xuất huyết, tử vong.

Các tỉnh/thành phố giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp chính quyền để chỉ đạo và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, đặc biệt là huy động người dân, toàn thể cộng đồng phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) đảm bảo tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát, xử lý các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng (bọ gậy) theo hướng dẫn của ngành y tế.

Các Sở Y tế rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương (bao gồm các hoạt động phối hợp liên ngành); tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho tuyến cơ sở về chẩn đoán, chăm sóc và điều trị sốt xuất huyết và giám sát, đáp ứng phòng chống sốt xuất huyết cho đội ngũ cán bộ y tế dự phòng; Đảm bảo đủ nguồn lực phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Theo thống kê mới nhất của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cả nước đã ghi nhận hơn 32.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết./.

