Tiêu hủy 154kg lạp xưởng, ba chỉ bò... không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hơn 154kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và thực phẩm nhập lậu bi bắt giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát vừa được Đội Quản lý thị trường số 9 cơ động, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm nhập lậu.

Trước đó, thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội Quản lý thị trường số 9 cơ động, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Hạc Thành tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Dũng Đào, địa chỉ tại 22 Trần Quang Huy, phường Hạc Thành.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 154kg thực phẩm gồm: lạp xưởng do nước ngoài sản xuất, thịt ba chỉ bò, thịt trâu gác bếp, bao tử ếch, tôm nõn, lươn cuộn, lòng bò, cánh gà, bắp bò cuộn chỉ, dồi dê, nem hải sản... cùng nhiều hàng hóa khác.

Qua xác minh, toàn bộ số thực phẩm trên đều là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và thực phẩm nhập lậu. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm khoảng 15 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Dũng Đào số tiền 14 triệu đồng về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và kinh doanh thực phẩm nhập lậu; buộc tiêu huỷ toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Cơ quan chức năng thu giữ hàng hóa vi phạm tại hộ kinh doanh Dũng Đào.

Thanh Thảo