Tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào, phần việc thanh niên trong năm 2026

Chiều 11/2, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 166 điểm cầu các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện các ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào, vững tin theo Đảng”, các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, nhiệm vụ, công trình, phần việc thiết thực, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã đăng ký và đảm nhận trên 5.000 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi, gắn với việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động trọng tâm như “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”, các cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật”, “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”, Hội thi “Tin học trẻ”...

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn chú trọng đến công tác tuyên truyền, định hướng khởi nghiệp cho thanh niên. Nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên đã được hỗ trợ hiện thực hóa, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng sản phẩm OCOP, thương mại điện tử, khởi nghiệp xanh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được và hạn chế, khó khăn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Năm 2026, với chủ đề công tác “Xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”, Tỉnh đoàn đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể, như phấn đấu 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 126 thôn, bản khó khăn được đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới...

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia vào các phong trào trên mọi lĩnh vực, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các lĩnh vực cần đến vai trò tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ. Đẩy mạnh đào tạo cán bộ Đoàn cấp xã theo mô hình mới, chú trọng tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực tế và chuyển đổi số. Cùng với đó, quan tâm làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Nguyễn Đạt