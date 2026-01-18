Tiếp tục đổi mới hoạt động để lan tỏa mạnh mẽ Vovinam trong đời sống

Sáng 18/1, Liên đoàn Vovinam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu trọng tâm là đẩy mạnh phát triển phong trào, tiếp tục giữ vững vị thế tốp đầu toàn quốc và bứt phá ở đấu trường quốc tế.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tặng giấy khen cho Liên đoàn Vovinam vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành VHTT&DL tỉnh năm 2025.

Năm 2025, tập thể Ban Chấp hành Liên đoàn luôn đoàn kết, nhất trí khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo trong việc điều hành hoạt động do vậy đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Liên đoàn đề ra đầu năm.

Hiện toàn tỉnh có gần 200 CLB, hơn 3.000 võ sinh tập luyện thường xuyên. Phong trào Vovinam ở khối các trường học cũng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, đẩy mạnh phong trào Vovinam học đường tỉnh Thanh Hóa lớn mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác tập huấn chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, giáo viên tại cơ sở được tổ chức đúng kế hoạch. Trong năm đã tổ chức chấm thi và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trình độ cho 1.196 võ sinh thuộc các Câu lạc bộ Vovinam trong tỉnh.

Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa đã duy trì tổ chức các giải đấu quan trọng hàng năm, qua đó làm cơ sở để phát hiện, tuyển chọn, bổ sung các vận động viên (VĐV) tài năng, xuất sắc cho đội tuyển Vovinam của tỉnh tham gia các giải đấu quốc gia.

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Liên đoàn phối hợp cùng đội tuyển Vovinam của tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng VĐV chất lượng tham gia các giải quốc gia, quốc tế, giành được nhiều thành tích cao. Qua đó vị thế của Vovinam Thanh Hóa trong nước và quốc tế có sự ổn định nâng lên tầm cao mới.

Trong năm, đội tuyển Vovinam tỉnh giành 3HCV, 4 HCB, 8 HCĐ xếp vị trí thứ 3 toàn quốc tại giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thức 16; 16 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ xếp vị trí nhất toàn đoàn tại giải vô địch Vovinam các tỉnh miền Trung Tây Nguyên; 6 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ tại giải vô địch trẻ Vovinam quốc gia; 5 HCV, 8 HCB, 4 HCĐ xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn tại giải vô địch Vovinam quốc gia. Đặc biệt khẳng định sức mạnh, đưa Vovinam tạo dấu ấn trên đấu trường thế giới khi VĐV Lê Thị Hiền và Lê Thị Thương giành 2 HCV tại giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ VIII năm 2025 được tổ chức tại Indonesia.

Bên cạnh đó, Liên đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động tạo sự gắn kết, quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần cũng như vật chất của các hội viên.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị tổng kết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, với mục tiêu đẩy mạnh phong trào trên địa bàn tỉnh, tăng số lượng CLB, tiếp tục duy trì 3.300 - 3.400 võ sinh thường xuyên tập luyện Vovinam.

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong trao phần thưởng cho VĐV Lê Thị Hiền và Lê Thị Thương với thành tích giành 2 HCV tại giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ VIII năm 2025 được tổ chức tại Indonesia.

Nhân dịp này, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa vinh dự nhận giấy khen của Sở VHTT&DL vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành VHTT&DL tỉnh năm 2025. Liên đoàn cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích và đóng góp cho phong trào của tỉnh nhà; trao phần thưởng cho VĐV Lê Thị Hiền và Lê Thị Thương với thành tích giành 2 HCV tại giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ VIII năm 2025 được tổ chức tại Indonesia.

Anh Tuân