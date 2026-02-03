Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Tiếp sóng truyền hình trực tiếp: Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025

VH
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp sóng chương trình này

Tiếp sóng truyền hình trực tiếp: Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp sóng chương trình này

VH

Tiếp sóng truyền hình trực tiếp: Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025

Từ khóa:

#Đảng cộng sản Việt Nam #Hội nhà báo Việt Nam #Búa liềm vàng #Trao giải #Truyền hình trực tiếp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nhìn lại 15 cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam trong lịch sử

Nhìn lại 15 cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam trong lịch sử

Xây dựng Đảng
Nước ta đã trải qua 15 cuộc bầu cử Quốc hội. Mỗi cuộc bầu cử diễn ra trong những bối cảnh lịch sử khác nhau, nhưng đều phản ánh rõ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của Quốc hội trong hệ thống chính trị...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh