Tiếp sóng truyền hình trực tiếp: Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025

Sáng 5/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Hàn...

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 233/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035” (Đề án).

Nước ta đã trải qua 15 cuộc bầu cử Quốc hội. Mỗi cuộc bầu cử diễn ra trong những bối cảnh lịch sử khác nhau, nhưng đều phản ánh rõ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của Quốc hội trong hệ thống chính trị...