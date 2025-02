Thủy điện Trung Sơn chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội

Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Nhân dân khu vực Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đứng chân, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả. Với tinh thần chia sẻ với cộng đồng, hàng năm doanh nghiệp đều dành một phần lợi nhuận thực hiện công tác an sinh xã hội; cùng địa phương thực hiện chính sách giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào địa phương vượt qua khó khăn.

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trung Sơn.

Trường THCS, Tiểu học, Mầm non xã Trung Sơn đón hơn 500 em học sinh đến trường. Đây là ngôi trường nằm ở vùng cao của huyện Quan Hóa, các ngôi trường này đều gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất. Hàng năm, vào mỗi dịp năm học mới, TSHPCo phối hợp với ban chấp hành, công đoàn và đoàn thanh niên công ty tổ chức các hoạt động tặng quà, trao học bổng cho học sinh và thiết bị giảng dạy cho nhà trường... Điển hình như năm 2024, công ty đã tặng 60 chiếc balo/cặp sách, tổng trị giá 23 triệu đồng cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn đang cố gắng vươn lên trong học tập tại các điểm trường xã Trung Sơn.

Theo đại diện TSHPCo, hoạt động “Tiếp bước em đến trường” được công ty rất chú trọng, thực hiện hàng năm và với một nguồn lực đáng kể. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp hy vọng sẽ mang đến những món quà thiết thực, động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu học tập để thay đổi cuộc sống trong tương lai và góp phần phát triển quê hương; đồng thời mong muốn cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xã Trung Sơn chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được tiếp tục học tập.

Cùng với nâng bước các thế hệ tương lai trên ghế nhà trường, hàng năm, công ty đều tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo cho gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại địa bàn xã Trung Sơn; hỗ trợ các hộ nghèo trang thiết bị sinh hoạt, hướng dẫn sinh kế... Điển hình như trong năm 2024, TSHPCo đã phối hợp với UBND xã Trung Sơn (Quan Hóa) và đoàn thanh niên xã tổ chức trao tặng máy lọc nước cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Co Me. Hoạt động này nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân do thiếu nước sạch sinh hoạt; đồng thời góp phần chung tay xây dựng bản Co Me đạt chuẩn NTM. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, doanh nghiệp cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trao quà tết cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo, chia sẻ: “Tinh thần tương thân tương ái đã trở thành đạo lý, truyền thống tốt đẹp tại TSHPCo. Hoạt động này luôn được phát huy, thể hiện qua sự quan tâm, trách nhiệm, chia sẻ của công ty trong các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân. Chúng tôi thực hiện các hoạt động này nhằm thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhân dân trong vùng dự án”.

Được biết, năm 2024, nguồn kinh phí dành cho công tác an sinh xã hội tại TSHPCo được thực hiện với con số hơn 1,34 tỷ đồng; với nhiều hoạt động ý nghĩa như ủng hộ quỹ tương trợ xã hội; hỗ trợ kinh phí cùng đoàn thanh niên lắp máy lọc nước cho hộ nghèo; tặng quà cho hộ nghèo; tri ân ngày thương binh, liệt sĩ... Đặc biệt, doanh nghiệp đã dành 1 tỷ đồng ủng hộ kinh phí xây dựng Trường Mầm non xã Tân Mỹ (Ngọc Lặc).

Bài và ảnh: Trung Sinh (CTV)