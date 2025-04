Thực hiện tốt công tác thanh tra, chống thất thu thuế

Nhằm ngăn ngừa, kịp thời phát hiện các hành vi gian lận, chống thất thu thuế, ngành thuế tỉnh đã quyết liệt triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Qua đó, góp phần quan trọng vào hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch thu ngân sách Nhà nước.

Đội thuế liên huyện Hoằng Hóa - Nga Sơn - Hậu Lộc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp làm thủ tục nộp thuế.

Chủ trương xuyên suốt của ngành thuế là luôn đồng hành hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên, để không xảy ra tình trạng lợi dụng chủ trương, chính sách nhằm gian lận thuế, trốn thuế gây thất thu ngân sách Nhà nước, cơ quan thuế cũng thường xuyên thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế. Gần đây, qua công tác thanh tra, Chi cục Thuế Khu vực X Thanh Hóa - Nghệ An đã ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Giày ANNORA Việt Nam. Theo đó, yêu cầu đơn vị này nộp ngay số tiền hơn 4,45 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước do xác định sai chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; xác định sai lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết; xác định sai thu nhập được giảm thuế dẫn đến tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm và kê khai sai thu nhập phát sinh ngoài địa bàn được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Qua thanh tra cũng phát hiện doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế cho một số người lao động, khai sai mã số thuế của người lao động nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. Qua thanh tra, Cục Thuế Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH Giày ANNORA Việt Nam nộp số tiền hơn 4,45 tỷ đồng, bao gồm số thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trước đó, thực hiện công tác thanh tra thuế tại Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV, đã phát hiện một số hành vi sai phạm tại đơn vị, như: hành vi kê khai sai làm thiếu số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp các năm 2022, 2023. Theo đó, đơn vị này phải nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 920 triệu đồng sau thanh tra.

Việc thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế được thực hiện theo các chuyên đề chuyên sâu, dựa trên cơ sở phân tích rủi ro đã phần nào chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình hạch toán kinh doanh của người nộp thuế, ngăn chặn những sai phạm của cán bộ, công chức thuế trong thực thi công vụ. Đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu cố tình gian lận thuế, ngành thuế sẽ kiểm tra qua hóa đơn để phát hiện dấu hiệu không hợp lý hoặc hóa đơn khống, từ đó gửi phiếu yêu cầu xác minh hóa đơn để có cơ sở xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Để công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm túc và phát huy hiệu quả cao trong việc tăng thu ngân sách, ngành thuế đã chủ động rà soát, nắm tình hình để tổ chức thanh tra đột xuất đối với các lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, như: doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép, doanh nghiệp báo lỗ nhiều năm liên tiếp nhưng vẫn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh... Đồng thời, kiểm tra, giám sát 100% hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế đối với tất cả hồ sơ khai thuế; phân tích chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế Khu vực X Thanh Hóa - Nghệ An cũng phối hợp với Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành chính sách thuế của các doanh nghiệp; đôn đốc thu kịp thời, đầy đủ các khoản thuế truy thu và phạt sau thanh tra, kiểm tra vào ngân sách Nhà nước. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm các quy trình nghiệp vụ và kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ trong ngành, các chính sách pháp luật thuế, chế độ kế toán kinh doanh đối với người nộp thuế. Qua đó, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm về pháp luật thuế; thực hiện kiến nghị xử lý truy thu về thuế, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, góp phần tích cực trong việc chống thất thu ngân sách Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

Để hạn chế tình trạng gian lận, trốn thuế gây thất thu ngân sách Nhà nước, Chi cục Thuế Khu vực X Thanh Hóa - Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; chú trọng kiểm tra sau hoàn thuế; rà soát tất cả các bước trong công tác kiểm tra thuế từ phân tích hồ sơ đến khi kết thúc kiểm tra, ban hành quyết định xử lý bảo đảm đúng tiến độ, hồ sơ xử lý chặt chẽ. Bên cạnh đó, tăng cường phân tích, kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế nhằm đánh giá chính xác rủi ro về thuế, từ đó kịp thời chấn chỉnh, bổ sung số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước và đề xuất tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; tập trung thanh tra những tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ...

Bài và ảnh: Lương Khánh